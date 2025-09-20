Rocco Hunt sarà uno degli ospiti nella serata di Pino è - Il Viaggio del Musicante, evento che andrà in scena poi il 20 Settembre 2025.

Rocco Hunt è un cantante che sarà tra gli ospiti del concerto Pino è – Il Viaggio del Musicante, evento che si terrà in diretta in prima serata Rai a Piazza del Plebiscito, in data sabato 20 Settembre 2025. Rocco Hunt è uno dei giovani artisti più apprezzati sul territorio campano e negli anni tutti hanno imparato ad apprezzarlo, andiamo a vedere chi è.

Rocco Hunt nasce a Salerno il 21 Novembre 1994 ed il suo è il nome d’arte di Rocco Pagliarulo. Fin da piccolissimo l’artista lavora in ambito musicale ed a soli 11 anni si iscrive a gare di Hip Hop e Freestyle. Giovanissimo inizia a pubblicare i primi album ed a soli 20 anni partecipa a Sanremo con il brano Nu Juorno Buono, facendosi subito notare sulla scena nazionale.

La crescita negli anni di Rocco Hunt è piuttosto evidente e negli anni ha offerto varie collaborazioni con artisti come Clementino, Gigi D’Alessio, Boombadash e in più occasioni con la cantante Ana Mena. Quest’anno lo abbiamo visto nuovamente a Sanremo con il brano Mille Volte Ancora e la musica fa ormai parte di lui.

Dalle difficoltà ai pensieri di ritiro, le ultime su Rocco Hunt

Nel corso della sua carriera Rocco Hunt ha comunque vissuto momenti piuttosto difficili ed ad un certo punto – era il periodo del 2019 – Rocco ha pensato anche di lasciare il mondo della musica, cosa che poi fortunatamente non ha fatto. L’uomo è sposato con Ada, donna che ha vissuto con lui tutta la sua infanzia.

Ada non fa parte del mondo dello spettacolo ma più volte è apparsa in video sui social dell’artista. I due hanno un figlio di nome Giovanni, nato nel 2017. Recentemente Rocco Hunt ha pubblicato foto e video con il figlio alle prese con piccoli freestyle e mentre cantava le canzoni del padre, sta crescendo cosi provando a seguire le sue orme musicali.

Parlando a Verissimo Rocco Hunt ha parlato cosi della moglie Ada: “Con lei sono stato fortunato perchè è la persona giusta ed è perfetta. Le devo davvero tanto e senza di lei la mia famiglia non esisterebbe”. Riguardo il figlio Rocco ha raccontato: “Diventando papà sono cresciuto, mi sono responsabilizzato”.