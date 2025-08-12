Chi è Rocco Hunt? La sua carriera e la sua vita privata che tiene a proteggere dal gossip: sua moglie si chiama Ada

Uno dei cantati napoletani più apprezzati è Rocco Hunt che è stato anche uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Salirà sul palco di Radio Yoga Estate condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, ma come sempre il pubblico vuole sapere della sua vita privata.

Il cantante è sposato con Ada di cui si sa pochissimo perché tiene alla sua vita intima e non vuole che si sappia più del necessario. Quello che si sa è che la donna è sempre stata molto vicina a lui, supportandolo in tutto e per tutto, e che è molto gelosa. Sui social si mostrano, quelle rare volte, molto uniti e innamorati. Nel 2017 è nato loro un figlio che hanno chiamato Giovanni.

Rocco Hunt e l’importanza della famiglia: “Senza si è come un albero che non ha le radici”

In un’intervista concessa a Radio Italia il cantante Rocco Hunt ha parlato dell’importanza della sua famiglia dicendo che “mi sento uno del popolo”, che la sua famiglia è umile, gli hanno sempre insegnato ad avere i piedi per terra oltre ai valori che ora cerca di trasmettere a suo figlio. “Un albero senza radici non sta in piedi” ha sentenziato lui.

Il cantante ha detto che se non avesse intrapreso questo tipo di carriera forse avrebbe continuato a lavorare nella pescheria di famiglia. Intanto il su tour estivo si concluderà l’11 settembre nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Una cosa curiosa è che quando scrive una canzone in napoletano e ha il dubbio su una parola tende a chiamare al telefono Gigi D’Alessio.