Rocco Hunt, chi è il cantante originario di Salerno? Ha esordito da giovanissimo nel rap: a vent'anni la vittoria di Sanremo Giovani

Rocco Hunt ha cominciato a cantate da giovanissimo: originario di Salerno, è nato nel 1994 e ha iniziato a fare rap molto presto, prendendo parte a vent’anni a Sanremo Giovani con “Nu juorn buono”, arrivando a vincere la kermesse sul palco dell’Ariston. Un percorso in crescita quello di Rocco Hunt, che però da bambino non ha vissuto momenti semplici. “I miei genitori fanno sacrifici di continuo, anche adesso che ho fatto successo. Devo a loro l’educazione che ho: non hanno mai lasciato i loro rispettivi lavori. Mi hanno sempre inculcato il valore del sacrificio. Mio padre fa l’operatore ecologico, mamma fa la casalinga: a volte chiedo a papà come mai ancora lavori e lui mi dice sempre che lo fa per dare l’esempio a me, ai miei fratelli più piccoli, a mio figlio. Lo fa per dare a noi l’esempio” ha raccontato a Verissimo il cantante.

E ancora: “Quando io ero piccolo, abbiamo vissuto dei momenti difficili che non ricordo benissimo: non mi ha fatto mai mancare nulla, ma per tanto tempo non ha lavorato. Nonostante questo, a casa non ci è mai mancato nulla, soprattutto l’affetto“. Nonostante il successo ottenuto, Rocco Hunt ancora oggi è molto legato alla sua famiglia d’origine, dalla quale torna quando può. “Ho avuto la famiglia come faro anche nei momenti brutti. Sono rimasto sempre con i piedi per terra grazie a loro” ha spiegato ancora a Verissimo.

Rocco Hunt: “Non sapevo più in quale direzione andare”

Nonostante il successo ottenuto, Rocco Hunt in passato ha rischiato di lasciare la musica. Come spiegato a Verissimo, infatti, in passato il cantante ha vissuto dei momenti complicati: “Erano più di dieci anni che facevo questo lavoro e mi sono trovato al centro di un cambio generazionale. Non sapevo più quale era la mia direzione all’interno di questo ricambio generazionale. Poi c’erano dei dissapori con il mio team e ho esasperato un po’ tutta la sua situazione”.