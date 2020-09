Rocco Hunt/ Con Ana Mena in testa alla classifica singoli: conquista anche Immobile

Rocco Hunt continua la sua scalata nelle classifiche musicali insieme ad Ana Mena, con il singolo “A un passo dalla luna”. Nonostante le importanti nuove entrate nella classifica Fimi, tra i singoli più venduti nell’ultima settimana in Italia si riconferma al primo posto ancora la presenza della fortunata accoppiata, che non si smuove a distanza di sette giorni. Il rapper partenopeo e l’attrice spagnola conquistano proprio tutti e continuano a non temere rivali, lasciandosi alle spalle, in seconda posizione, “Superclassico” il rap melodico e romantico di Ernia. Terzo gradino del podio riservato ad dj e produttore tedesco Purple Disco Machine, che insieme a Sophie And The Giants ha realizzato la hit dance “Hypnotized”. Rocco Hunt, con la sua musica conquista anche il bomber biancoceleste Ciro Immobile che in mattinata si è preso un momento di meritato riposo ascoltando in auto una canzone di Gigi D’Alessio e del giovane rapper dal titolo “Chiove”. Rocco Hunt ha prontamente ricondiviso la foto nelle sue Instagram Stories scrivendo: “Fratm Ciro”. Un adimostrazione sincera del bel rapporto che lega i due sin da giovani, come rammenta il portale Lalaziosiamonoi.it.

ROCCO HUNT, IL SUCCESSO CON “A UN PASSO DALLA LUNA”

Il tormentone “A un passo dalla luna” ha rappresentato la fortuna di Rocco Hunt, rapper partenopeo che continua a restare in vetta alle maggiori classifiche da ormai diverse settimane. Nelle passate settimane, come spiega Agi.it, Rocco Hunt ha guadagnato la vetta degli artisti più seguiti in Italia su YouTube con oltre 10 milioni di contatti. Il rapper nei giorni scorsi, con il suo ultimo post Instagram ha voluto ribadire la fortuna del singolo “A un passo dalla luna”: “Quest’estate strana ma fantastica, è finita nel migliore dei modi… “A un passo dalla luna” oggi è Doppio Disco di Platino”, ha annunciato postando un video del figlio e sottolineando la grande emozione. “Vi assicuro che vedere mio figlio cantare orgoglioso la mia canzone è la più grande delle soddisfazioni”, ha aggiunto. Cosa c’è nel suo futuro? E’ lui stesso a renderlo noto: “Ora devo raccogliere l’energia giusta per iniziare a lavorare al mio nuovo album… voi ci siete?”.



