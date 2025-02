Rocco Hunt chi è? Le ultimissime in vista della finale di Sanremo 2025. É stato Rocco Hunt a rompere il ghiaccio nella seconda serata di Sanremo 2025. La gara dei Big ha preso il via con lui subito dopo l’omaggio di Damiano David a Lucio Dalla sulle note di Felicità. Il cantante ha portato sul palco dell’Ariston la sua Mille volte ancora. Il brano mixa urban e pop nel migliore dei modi: l’italiano si mescola al napoletano e permette all’artista di esprimere la sua vera essenza e soprattutto il legame con la sua terra. Sua cifra stilistica.

Ada, chi è la compagna di Rocco Hunt/ "Genitori giovani, cresciamo insieme a Giovanni"

Energico, ma profondo. La sua voce è stata risaltata dall’orchestra. Rocco non ha fatto trasparire l’emozione di essere su quel palco. L’esibizione è stata così travolgente che alla fine Carlo Conti si è dimenticato di donargli i fiori di Sanremo. Per recuperare, il conduttore li ha poi affidati ad Elodie chiedendole di darli al collega. Elegante, ma non troppo, l’artista è stato davvero impeccabile ed ha avuto un ottimi riscontro sui social. Oltretutto poco prima della sua esibizione aveva lanciato un appello su Instagram ai suoi fan affinché lo sostenessero al televoto.

“MILLE VOTE ANCORA” TESTO COMPLETO CANZONE ROCCO HUNT Sanremo 2025/ Sogni e ricordi d'infanzia

ROCCO HUNT, MILLE VOLTE ANCORA A SANREMO 2025: LA SUA BIO

Ma chi è Rocco Hunt? Vero nome Rocco Pagliarulo, si tratta di un cantante classe 1994, 31 anni il prossimo 21 novembre, che è sulla scena ormai da tempo, protagonista spesso e volentieri dei tanto amati (e temuti) tormentoni estivi.

Cantante e rapper, ha vinto già un Festival di Sanremo, precisamente quello del 2014, quando si presentò fra le “nuove proposte” con il suo brano in dialetto campano Nu juorno buono, canzone che ottenne numerosi riconoscimenti, non soltanto in quanto a vendite. Come molti altri colleghi si è appassionato della musica fin da giovanissimo, tenendo conto che già a 11 anni reppava, e inizialmente aveva scelto il nome Hunt MC, prima di passare appunto a Rocco Hunt. Dopo essersi fatto notare con pubblicazioni di spicco, nel 2013 ha firmato con Sony Music e da lì è stata un’ascesa continua.

Rocco Hunt e Clementino commossi a Sanremo 2025: omaggio a Pino Daniele/ Urla e standing ovation

ROCCO HUNT, MILLE VOLTE ANCORA A SANREMO 2025: LA SUA PERFORMANCE

Nonostante i molti commenti positivi anche sui social, soprattutto su Twitter, (sono in tanti ad osannarlo e a preferirlo a Geolier), l’artista non risulta essere tra i preferiti o tra i papabili in lista per la vittoria. Il brano non riesce ad essere così incisivo come Nu juorno buono. Rocco Hunt non è riuscito infatti a classificarsi nei primi cinque a fine serata.

La canzone non sfonderà a Sanremo, ma sicuro finito il Festival avrà il seguito che si merita. Ascolto dopo ascolto sarà impossibile dimenticarla e canticchiarla quando si è in macchina imbottigliati nel traffico o quando si fa la spesa al supermercato e si passa da uno scaffale all’altro.