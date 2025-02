Rocco Hunt a Sanremo 2025 con Mille vote ancora, una canzone che piace a chi ama la propria terra

Rocco Hunt ammicca nostalgicamente e romanticamente alle sue radici a Sanremo 2025, con Mille vote ancora. Un brano in pieno stile Rocco Hunt, per la gioia dei fan che applaudono il proprio beniamino, sia all’Ariston che sul web. “E’ un cantante intelligente e il suo pezzo è bellissimo, Rocco Hunt canta divinamente”, scrive un utente sotto il video dell’esibizione postata sul canale YouTube della Rai (clicca qui per vederlo). “E’ simpatico e bravo come pochi”, si legge ancora tra i tanti commenti di encomio.

“E’ un piacere ascoltarlo”, “Grandissimo poeta mi ha commosso”, tra gli altri elogi rivolti ad Rocco Hunt. Mille vote ancora, inevitabilmente, fa centro e fa vibrare i cuori di chi sente un legame indissolubile nei confronti della propria terra. Proprio come il rapper salernitano, tornato a cantare per le proprie radici. Un tema a lui molto caro.

Rocco Hunt a Sanremo 2025 con Mille vote ancora: “All’Ariston mi sento benissimo”

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, Rocco Hunt torna a Sanremo 2025 per la seconda esibizione di Mille vote ancora. Un’esibizione che mira ad essere ancora più potente e coinvolgente di quella di ieri sera. D’altronde Rocco Hunt acquisisce sempre più consapevolezza, ogni volta che torna all’Ariston. In una intervista rilasciata a Rai Radio 2, dopo la performance sul palco, Rocco Hunt ha raccontato di sentirsi bene e sempre più a suo agio a Sanremo.

“Questa è la volta in cui mi sono sentito più a mio agio di tutte le tre volte in cui sono stato all’Ariston”, spiega deciso Rocco Hunt. “La chiave del pezzo è la denuncia. Al primo ascolto c’è la sensazione di canzone facile, poi quando si ‘traduce’ il pezzo arriva. Tornerei bambino per correre mille volte ancora…”, chiude citando proprio alcune parole della canzone.

