Rocco Hunt/ Dolce dedica alla famiglia: “Quando tutto finisce…”

Lui è il re della top ten ma resta con i piedi per terra. Rocco Hunt continua a macinare successi ma in giornate importanti come queste continua a pensare alla sua famiglia e ai veri valori quelli che rimangono quando “tutto questo finisce, quando la musica si spegne e le luci si abbassano, restano gli uomini, restano i valori. Resta la famiglia”. Lui sta lottando per i valori in cui crede e continua a cantarli, anno dopo anno, convincendo i suoi fan ma facendo cambiare idea anche a chi parte dai suoi pregiudizi quando si avvicina alla sua musica. Fatto sta che Libertà è l’album più venduto e ascoltato in Italia, almeno nella classifica di questa settimana, e gli amici vip e i fan non hanno fatto altro che complimentarsi con lui in queste ore ed è per questo che Rocco Hunt ha deciso bene di pubblicare la foto della sua famiglia per rivolgere loro, e non solo, una dolce dedica: “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me“.

ROCCO HUNT FESTEGGIA LA SUA VITTORIA NELLE VENDITE (E NON SOLO)

Alla moglie e ai figli va la prima dedica di Rocco Hunt che poi si allarga parlando del suo lavoro e della fatica che ha fatto per arrivare fin qua “Sono stati anni lunghi, pieni di sacrifici che mi hanno pian piano trasformato in un uomo consapevole. Con le lacrime agli occhi posso dire che nessuno mi ha regalato niente, anzi, appena ne hanno avuto l’occasione hanno provato a togliermi ció che era mio, a rinnegarmi, ad infangarmi, solo perchè a 18 anni avevo già realizzato tutti i loro sogni“. Proprio a tutti coloro che gli hanno detto che era finito e che non aveva modo per andare avanti, lui rilancia dicendo che non ha mai avuto intenzione di mollare ma non ha nemmeno intenzione di lasciarsi andare ad accuse e polemiche: “Potrei fare un post pieno d’odio e rancore ma non è da me, io possiedo solo amore, lo stesso che ho messo nei testi di questo ultimo album. Non ho spazio per le energie negative“. Rocco Hunt riparte forte di questo e delle vendite, con la speranza che i suoi valori siano un giorno quello dei suoi figli.

Ecco il post integrale:





