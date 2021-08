Rocco Hunt e Ana Mena, Battiti Live/ “Ana? La mia partner ideale”, ecco perchè

Rocco Hunt e la sua rivelazione su Ana Mena:”Partner ideale, ecco perché”

Rocco Hunt e Ana Mena sono tra i protagonisti estivi della trasmissione Mediaset ‘Battiti live’ e canteranno ancora una volta “Un bacio all’improvviso“. Ana Mena è una spagnola esponente di quel sound che infiamma i palchi e le località di vacanza sotto l’egida del rap melodico, della hit da un mese e poco più, la canzone ideale per mettersi con il cervello in off sotto l’ombrellone. Rocco Hunt ha recentemente dichiarato che Ana Mena è la sua partner ideale per tanti motivi, tra i quali la capacità di coinvolgere il pubblico, di mostrare doti artistiche non solo riferite alla voce (la Mena sa ballare decisamente bene e come ‘front woman’ si distingue da molte artiste simili che risultano però anonime dal punto di vista mediatico dell’immagine), per questi motivi il compositore partenopeo ha voluto di nuovo scrivere un pezzo pensando a loro due assieme, mescolando allegria, erotismo da spiaggia, cervello in off, un po’ per dimenticare il periodo pesante di quest’ultimo inverno, un po’ per rimanere in tema con questo tipo di canzonetta da ombrellone.

Volendo il brano potrebbe ricordare la pubblicità di un gelato, un piano telefonico conveniente per i mesi estivi, una bibita estiva o un tour operator per crociere, ma questo è il sound che piace, soprattutto al sud, non a caso saranno tra i maggiori candidati al successo nel programma in onda dalle località di villeggiatura di Puglia e altri luoghi tra spiagge salentine o nel cuore del sud italiano.

Ana Mena, non solo Un bacio all'improvviso

Non è tra l’altro la prima volta che la combo Rocco Hunt – Ana Mena ha incrociato le proprie esperienze congiungendosi per un pezzo estemporaneo, una hit ‘mordi e fuggi’ da classifica, il classico tormentone che non ricorderà nessuno tra due mesi ma, nel frattempo, si espone come successo musicale. Dopo il successo di ‘Il vento dell’estate ti riporta qui da me’, la coppia propone per l’estate 2021 la hit ‘Un bacio all’improvviso’, prodotta da Epic/Sony Music, ear worm estiva uscita il 4 giugno e già in vetta alle classifiche del pop rappato estivo.

La collaborazione tra il rapper melodico campano e la stellina iberica, una strana miscela di neomelodico in chiave rap e rimandi alle popstar femminili latine (Cristina Aguilera potrebbe identificare bene Ana Mena per molti aspetti) ha già portato cinque dischi di platino nelle loro bacheche solamente sul mercato italiano, nel mondo già Francia, Spagna, America Latina e altri paesi rispondono al tormentone ballabile e orecchiabile con milioni di copie vendute soprattutto sulle piattaforme digitali. Non parliamo di musica con il potenziale di rimanere nel tempo, ma di un successo estivo e non a caso, dopo il successo di ‘Il vento dell’estate ti riporta qui da me’, la coppia si è riformata per confermare la ricetta del loro sound, facile e orecchiabile, ballabile e stagionale.



