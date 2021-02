Rocco Hunt e Ana Mena/ “Felici di condividere questo successo insieme e..”

Rocco Hunt e Ana Mena sono sicuramente una delle coppie meglio riuscite della musica. I due sono partiti prima alla conquista dell’Italia e poi di quella spagnola con notevoli risultati con A Un passo dalla luna. I due oggi festeggiano un anno di successi proprio sul palco di Amici 2021 come ospiti della puntata e di Maria de Filippi e lanceranno il loro messaggio ai giovani presenti spingendoli a lavorare tanto per ottenere quello che desiderano e vogliono. Lui stesso qualche settimana, per festeggiare il disco d’oro ottenuto in Spagna, ha rilanciato: “Questa certificazione è frutto di anni di lavoro duro, delusioni e cadute dalle quali mi sono sempre rialzato più forte di prima. In ognuna di queste cose ho trovato la forza di andare avanti, consapevole che prima o poi i risultati sarebbero arrivati… @anamenaoficial sono molto felice di condividere tutto questo con te, grazie per avermi fatto conoscere meglio il tuo meraviglioso paese… Quando parti da zero non ti accontenti mai, l’ambizione è forte”.

Rocco Hunt lancia “Che me chiamme a fa?” con Geolier

La stessa ambizione lo ha portato alla conquista della Spagna ma presto avrà nuova strada da fare e altro lavoro da portare a casa visto che qualche ora fa, sempre sui social, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo disponibile dal 19 febbraio ovunque dal titolo “Che me chiamme a fà” feat Geolier. Al momento le rivelazioni di Amici 2021 non rivelano se Rocco Hunt intonerà anche qualche frase della sua nuova canzone ma siamo sicuri che i fan saranno lieti di ascoltarla dal 19 febbraio prossimo sia in streaming che in radio. Un altro successo assicurato?



