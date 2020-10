Rocco Hunt e Ana Mena/ Il rapper si commuove: il figlio canta le sue canzoni

Rocco Hunt e Ana Mena Successi, emozioni condivise e nuovi orizzonti: cosa bolle in pentola per i due artisti? Entrambi, galvanizzati dai numeri da capogiro di “A un passo dalla luna”, si confermano molto pimpanti e attivi sui social, dove i fan si fanno sentire con elogi e apprezzamenti continui. La coppia ha dominato in lungo e in largo le classifiche musicali: adesso il rapper di Salerno, insieme ad Ana Mena, ha preso gusto nel primeggiare nelle graduatorie. Guai a etichettarli come “tormentoni estivi”, la coppia artistica continua ad appassionare anche adesso che la bella stagione è archiviata. Dunque c’è grande curiosità di sentire le sensazioni di Rocco Hunt e Ana Mena nel salotto della Venier, dopo mesi molto soddisfacenti dal punto di vista artistica.

Ana Mena e Rocco Hunt, “A un passo dalla luna” non si ferma, il figlio del rapper canta e lo commuove

“A un passo dalla luna”, il singolo di Ana Mena e Rocco Hunt, non si ferma più. Da Mara Venier, per la quarta puntata di Domenica In, si raccontano in una lunga intervista. Qual è stata la ricetta segreta del loro successo? A questa, forse, ed altre domande risponderanno i due cantanti. Il loro pezzo, indipendentemente dal gradimento nelle classifiche, non è stato messo in discussione nemmeno da autori molto temibili come Ernia e il suo “Superclassico” o da “Hypnotize” di Purple Disco Machine feat Sophie and the giants o ancora “Karaoke”, altro tormentone estivo firmato Boomdabash e Alessandra Amoroso. Per Rocco Hunt, intanto, le soddisfazioni si moltiplicano. Non solo il doppio Disco di Platino per ‘a un passo dalla luna’, ma anche l’emozione di vedere suo figlio cantare alcune sue canzoni. Su Instagram ha intenerito tutti postando il suo video.



