Rocco Hunt e Ana Mena, Un Bacio all’improvviso a Battiti Live/ Il rapper dietro la lite Ana-Fred de Palma?

Rocco Hunt e Ana Mena ormai formano una coppia molto affiatata, già protagonista durante la scorsa estate con il singolo “Ad un passo dalla Luna”. Ora tornano con Un bacio all’improvviso che potremo seguire su Battiti Live 2021 stasera, 3 agosto 2021, su Italia 1. Subito una premessa, i due non sono fidanzati. Si pensa che Ana mena sia fidanzata con Brahim Diaz, attaccante del Milan. Una notizia particolarmente recente recita come ci fosse stata forte discrepanza tra la cantante spagnola e Fred de Palma, che portò il cantante a scegliere l’estate dopo Anitta come voce per il ritornello del brano poi uscito in radio “Paloma”. Queste voci furono poi confermate dal fatto che Fred de Palma si esibì sulle note di “Una Volta ancora” senza la partecipazione della cantante, anche se almeno stando alle ultime voci, sembrerebbe che i due abbiano fatto pace. Il motivo del litigio si pensa sia la collaborazione della cantante con Rocco Hunt, non particolarmente gradita dal rapper De Palma.

Rocco Hunt, ormai è un veterano della musica italiana

Rocco Hunt è uno dei veterani della scena musicale italiana moderna. Ragazzo di Salerno, ha vissuto quello che è stato l’inizio della carriera ed il primo Boom vero e proprio nel 2014, con la vittoria del festival di Sanremo nella categoria delle giovani proposte. Nonostante si presenti come solista, in realtà è accompagnato da anni dalla stessa band caratterizzata da Raffaele Zoa, Chief e dal campionatore Valerio Nazo. Si è reso protagonista di una serie di album pubblicati. Nel 2013 pubblica “Poeta urbano”, nel 2014 “A’ verità”, nel 2015 “Signor Hunt”. Vi è stato poi un periodo abbastanza grigio nel quale addirittura pensò di smettere nello scrivere ed esibirsi, ma nel 2019 si ripresenta sul palcoscenico e sulle radio con l’ultimo album intitolato “Libertà”. Le sue ultime pubblicazioni, raccolte in questo album, hanno registrato molti ascolti, sopratutto “Ti volevo dedicare” in collaborazione con J-Ax e i Boomdabash e “Se tornerai” con Neffa.

Ana Mena, una gioventù esplosiva al servizio del tormentone estivo di Rocco Hunt

Ana Mena è una giovane cantante di 24 anni, di origine spagnola. Ultimamente è diventata molto famosa in Italia, grazie a diversi singoli pubblicati in collaborazione con diversi cantanti italiani, come Fred De Palma, col brano “Una Volta ancora” e con il brano pubblicato con Rocco Hunt nell’estate scorsa , “A un passo dalla luna”. Il pezzo prodotto in lingua spagnola, ha guadagnato il premio come miglior videoclip nel 2021. Inoltre è stato riprodotto dal Dj Reik, in una versione remixata, uscita nel 2021. In Italia è riuscita ad arrivare al primo posto tra i pezzi più ascoltati settimanalmente, mentre a fine anno si è fermata al secondo posto. in Spagna ha guadagnato la quarta posizione della classifica settimanale come miglior risultato. La sua carriera è caratterizzata da diverse collaborazioni con cantanti, soprattutto di origine latina, per i quali si è ritagliata un posto nel panorama musicale europeo e mondiale ed è stata contattata anche da alcuni artisti italiani già citati.

Rivediamoci il video del singolo di Rocco Hunt e Ana Mena “Un bacio all’improvviso”





