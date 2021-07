Rocco Hunt e Ana Mena “Un bacio all’improvviso” a Battiti Live/ In arrivo una terza collaborazione…

Rocco Hunt e Ana Mena porteranno la loro “Un bacio all’improvviso” a Battiti Live 2021. Francia e Spagna sono le nazioni dove il giovane salernitano va per la maggiore, soprattutto la Spagna grazie alla collaborazione con la cantante iberica Ana Mena. Quest’ultima conosciuta in Spagna grazie alla vittoria al programma Veo Veo Awards e alla partecipazione alla serie televisiva “Marisol”. Ana Mena, prima del brano pubblicato con il rapper campano, si era fatta già conoscere in Italia grazie alla doppia collaborazione con il rapper Fred De Palma con le canzoni “D’estate non vale” e “Una volta ancora”, portandosi a casa complessivamente 11 dischi di platino Proprio con la pop star spagnola, Rocco Hunt ha pubblicato la canzone “Ad un passo dalla luna”, sia in italiano, sia in lingua spagnola, con la quale ha vinto ben cinque dischi di platino. Un’accoppiata così vincente non si cambia e ancora una volta i due hanno collaborato per il brano “Un bacio all’improvviso”, anche questo pubblicato in lingua spagnola.

Rocco Hunt, tutto è iniziato con Nu Juorn Buon

Nato nelle strade della provincia di Salerno, Rocco Hunt è salito alla ribalta con la partecipazione, e vittoria finale, al Festival di Sanremo 2016 (giovani) con la canzone “Nu juorn buon”. Il rapper campano, però, ha continuato a stupire negli anni con album e singoli sempre più creativi. Brani che hanno saputo attirare il pubblico grazie alla loro musicalità e orecchiabilità, ma tanti altri ricchi di significato con testi molto profondi. E non è tutto perchè dagli ultimi sondaggi, Rocco Hunt è tra i talenti italiani più famosi in Europa. Sebbene si ha l’abitudine di credere che certi artisti possano avere fama e successo solo tra le mura del panorama italiano, il rapper gode di una rispettabilissimo notorietà. Il successo condiviso con l’artista spagnola nasce da un profondo legame di amicizia e di un approccio a lavoro pieno di energia, come ha specificato il cantante.

Inoltre, è proprio Rocco Hunt a dirsi piacevolmente spiazzato da quest’ultimo successo che lo ha portato, insieme ad Ana Mena, ad essere primi in classifica in diversi paesi d’Europa come Spagna, Francia, Belgio e Germania. Rocco non nasconde, inoltre, una terza collaborazione con la cantante iberica e sottolinea che buona parte del nuovo album è già pronta, ma uscirà a fine anno. Il cantante, oltre a tutto ciò, ha avuto un mese di maggio completamente impegnato dal suo “Libertà Tour” con un calendario ricco di impegni, molti dei quali posticipati proprio a quest’anno a causa della pandemia. Oltre a questo, il rapper prenderà parte ad altri eventi e serate, come quella di Battiti Live.

Ecco il tormentone estivo targato Rocco Hunt e Ana Mena: “Un bacio all’improvviso”





