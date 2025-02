Rocco Hunt e Clementino hanno deciso di omaggiare Pino Daniele nel corso della quarta serata di Sanremo 2025, dedicata alle cover. Il duo di rapper napoletani, che Pino lo ha conosciuto e col quale ha anche cantato in passato, si è esibito sulle note di ‘Yes i know my way’, celebre successo del cantante napoletano, portando una propria versione con tanto di barre inedite. Sul finale della performance all’Ariston, in video è stata mostrata proprio una foto dei due rapper al fianco di Pino Daniele, durante una loro ospitata al concerto del cantante.

Toccante omaggio a Pino Daniele a Sanremo 2025: pubblico in piedi!

Alla fine dell’esibizione in gara a Sanremo nella serata cover, Rocco Hunt e Clementino si sono abbracciati, palesemente commossi per l’emozione di omaggiare Pino e ricordarlo in un contesto così importante. Un’emozione che è arrivata diretta anche al pubblico dell’Ariston, che si è alzato in piedi e ha urlato a gran voce il nome dell’artista scomparso, ripetendolo più volte. Carlo Conti ha allora trattenuto il duo di rapper per ricordare, insieme a loro, l’evento che si terrà a settembre 2025 a Piazza del Plebiscito, a Napoli, proprio in ricordo del cantante: “Pino è: il viaggio del musicante”.