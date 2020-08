Rocco Hunt/ La sensuale Ana Mena il segreto di “A un passo dalla luna”

Rocco Hunt torna protagonista a Battiti Live, nella tappa che andrà in onda oggi, 3 agosto 2020, su Canale 5. Durante questa atipica estate del 2020 l’artista ha avuto il merito di lanciare definitivamente il talento della sensuale Ana Mena con la quale ha cantato il brano “A un passo dalla luna“. Il genere è il solito e cioè quello di un rap melodico che strizza l’occhio al pop. L’artista campano infatti è cambiato negli ultimi anni, lanciandosi anche lui nella moda dei featuring. A ottobre scorso l’abbiamo visto lanciarsi in un brano a quattro con i Boomdabash e J-Ax, Ti volevo dedicare. Grazie alla collaborazione con Ana Mena Rocco è riuscito a diventare ancora una volta protagonista dell’estate cercando di togliere lo scettro di re dell’estate proprio ai Boomdabash che hanno duettato con un’altra splendida ragazza, Alessandra Amoroso.

Rocco Hunt, Ana Mena fa impazzire i fan

Grazie a “A un passo dalla luna” Rocco Hunt ha dato il giusto spazio a Ana Mena che comunque aveva avuto comunque già un successo importante prima. Nata a Estepona in Spagna il 25 febbraio del 1997 ad appena 9 anni vinse la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. La sua carriera ha fatto un grande salto di qualità subito dopo quando ha recitato nella miniserie Marisol la pelicula. Nel 2018 per la Sony è uscito il suo primo album, Index, completamente cantato in spagnolo. Nello stesso anno è arrivato il featuring con Fred De Palma che l’ha lanciata anche in Italia. Il pubblico si è innamorato della 23enne non solo per la sua voce, ma anche perché, va detto, è veramente una bella ragazza.



