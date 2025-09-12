Rocco Hunt e il piccolo Giovanni insieme sul palco: il tenero momento padre-figlio a Caserta conquista tutti.

Rocco Hunt si esibisce per la prima volta con il piccolo Giovanni alla Reggia di Caserta

Ieri 11 settembre 2025 Rocco Hunt ha emozionato i suoi fan esibendosi alla Reggia di Caserta con suo figlio Giovanni. Oltre ai duetti con Noemi, Gigi D’Alessio, Irama e Ana Mena, il cantante si è dedicato alla sua famiglia chiamando prima di tutto sul palco sua madre per ballare sotto alle note di “Oh Ma“, e poi il figlio di 9 anni Giovanni con il quale ha cantato “Non litighiamo più“. Non è finita qui, alla fine, Rocco Hunt ha dedicato alla moglie Ada il brano “Speriamo che Dio non me la porti via“.

Quella di Rocco Hunt è stata un’esibizione da favola che ha commosso tutti e che in poche ore ha reso virale il video con il figlio sul web. Un padre modello, che in occasione del suo concerto alla Reggia di Caserta non ha potuto fare a meno di pensare alla famiglia e in particolare al suo bambino che come lui coltiva un grande amore per la musica. Un concerto da Ricordare, all’insegna del divertimento e dell’amicizia con i suo colleghi. Alla fine dell’evento, Rocco ha salutato così: “Noi, la Reggia. Grazie. Vi ho dato tutto“.

Chi è Rocco Hunt: nella musica sin da bambino

Nato a Salerno nel 1994, Rocco Hunt ha iniziato a cantare prestissimo, debuttando come artista hip hop a soli 11 anni. A questa età si esibiva in gare di freestyle e appena la sua musica è maturata ulteriormente ha pubblicato il primo EP, “A’ music è speranz” nel 2010 tramite un’etichetta indipendente. Visto il successo, viene chiamato nelle nuove proposte di Sanremo nel 2014 vincendo la categoria con la canzone “Nu juorno buono“. Iniziano poi numerose collaborazioni con i colleghi Noyz Narcos, Federico Zampaglione, Clementino, Eros Ramazzotti e Gemitaiz, che contribuiscono alla creazione del suo secondo album “‘A verità”.