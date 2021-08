Rocco Hunt/ Quando annunciò il ritiro: “Troppe pressioni nel mondo della musica”

Rocco Hunt dividerà il palco con Ana Mena in occasione della premiazione della hit ‘migliore’ dell’estate 2021 che avverrà nel corso dell’Rtl 102.5 Power Hits in scena oggi all’Arena di Verona. Con Ana Mena, Rocco ha firmato il tormentone Un bacio all’improvviso, uscito esattamente un anno dopo rispetto a Un passo dalla luna, il primo dei successi firmati in coppia con la cantante spagnola.

Rocco Pagliarulo – vero nome di Rocco Hunt – nasce a Salerno nel 1994. A undici anni inizia la sua carriera da rapper e fa parte della Honiro Label, dove collabora con Clementino. Passa alla Sony e realizza il suo primo album, Poeta urbano, ma diventa davvero famoso dopo la vittoria a Sanremo 2014 nella sezione ‘Nuove proposte’. Nel 2015 esce un nuovo album dal titolo Signor Hunt, che non ha però molto successo. Dopo un lungo periodo di inattività, torna a Sanremo nel 2019 in qualità di ospite. Nello stesso anno dichiara di volersi ritirare a causa delle numerosi pressioni di cui si sente oggetto nel mondo della musica.

Rocco Hunt: dall’annuncio del ritiro al successo con Ana Mena

“Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà”, si legge in un post pubblicato su Instagram in quel frangente. “Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso. Ma adesso non me la sento più di continuare”.

“Credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me”, prosegue Rocco Hunt. “Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica. Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere”. La decisione di ritirarsi durò molto poco: dopo soli tre giorni, infatti, Rocco Hunt cambiò idea e poco dopo fece uscire Libertà, contenente il singolo Ti volevo dedicare. La consacrazione definitiva è arrivata l’anno scorso, con il successo ottenuto grazie alla collaborazione con Ana Mena.



