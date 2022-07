Rocco Hunt a Battiti Live/ il successo di Caramello e l’amore per la sua famiglia

Rocco Hunt, le sue hit estive ottengono ogni anno più successo

Rocco Hunt (Rocco Pagliaruolo), rapper salentino che ha influenzato notevolmente la scena rap e hip-hop napoletana e che ha definito se stesso “Poeta urbano”. Amato dai giovani e non solo dato che le sue hit estive fanno impazzire proprio tutti, infatti anche quest’anno, il suo brano “Caramello” creato in collaborazione con Elettra Lamborghini e Lola Indigo, è in cima alla classifica di Spotify, è uno dei brani più trasmessi nelle radio e anche all’interno di lidi e serate estive. Un altro successo da aggiungere alla lista di brani che hanno segnato positivamente la carriera di Rocco Hunt.

Ada, fidanzata Rocco Hunt/ Il rapper: "Mia moglie e a mio figlio sono tutto per me"

Il cantante sarà uno degli ospiti che si esibiranno sul palco di Battiti Live, in oltre dopo settimane di attesa, proprio qualche giorno fa il cantante ha pubblicato il videoclip della sua nuova hit estiva. La cosa che ha molto interessato il popolo del web è stata la notizia annunciata dal cantante poco dopo la pubblicazione del videoclip di Caramello, ovvero la possibilità di vincere un materassino gonfiabile edizione limitata di Caramello, lasciando like e commenti sotto il video.

Rocco Hunt, Tim Summer Hits/ Caramello hit, ai fan regala materassino del video

Rocco Hunt, sempre più felice con la moglie Ada e il figlio Giovanni

Se Rocco Hunt si considera molto felice e soddisfatto della sua carriera discografica e dei suoi successi, lo stesso si può dire della sua vita privata. Da anni il cantante è felicemente innamorato di una donna: Ada, che lo ha reso padre del piccolo Giovanni nel 2017. Il “Poeta urbano” posta spesso sul suo profilo Instagram degli scatti o dei bei momenti insieme alla sua famiglia, non sente affatto il peso di essere diventato padre a 22 anni, al contrario è felicissimo e non perde mai occasione per condividere la sua felicità e l’amore che prova per Ada e Giovanni.

Rocco Hunt/ "Rivoluzione? C'è il mio orgoglioso lato rap e il dark side"

Di recente ad esempio ha fatto una dedica social molto dolce ai due scrivendo: “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me”. In oltre il cantante è anche un padre molto presente e premuroso, basti pensare che qualche mese fa il figlio si è fatto male e ha dovuto tenere il braccio ingessato per un po’, è stato uno spavento per Rocco, che però ha scritto amorevolmente sul gesso del figlio: “Una caduta ti renderà più forte, ti amo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA