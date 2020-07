Rocco Hunt/ Video, “sono ottimista: faccio parlare la musica” (Battiti Live)

C’è anche Rocco Hunt tra gli ospiti della prima puntata di “Battiti Live 2020”, la kermesse canora dell’estate organizzata da TeleNorba e presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci e trasmesso su Italia 1. Il rapper salernitano è pronto ad infiammare la piazza di Otranto con il suo ultimo grande successo: “A un passo dalla luna” la canzone interpretata con Ana Mena e recentemente certificata disco d’oro per le vendite. Un successo strepitoso per l’ex vincitore del Festival di Sanremo, categoria Giovani, che quest’anno ha deciso di mettersi in gioco pubblicando un singolo durante il periodo estivo. La sua “A un passo dalla luna” si trova così a gareggiare con “Karaoke” di Alessandra Amoroso e Boomdabash, ma anche “La Isla” di Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini, “Ciclope” di Takagi & Ketra con Elodie, Mariah e i Gipsy Kings fino a “Non mi basta” di Baby K e Chiara Ferragni. In piena pandemia la musica, per fortuna, continua a suonare regalando al pubblico momenti di spensieratezza e allegria. Per questo motivo il giovanissimo rapper di Salerno ha pensato bene di debuttare in questa sorta di “campionato estivo” come ha raccontato durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera ( data 21 luglio 2020).

Rocco Hunt: da “Sultant’ a mia” a “A un passo dalla luna”

“Non l’avevo mai giocato in prima persona, avevo scritto sempre per altri” ha dichiarato Rocco Hunt al Corriere della Sera parlando del nuovo singolo “A un passo dalla luna” con cui ha deciso di lanciarsi nelle classifiche estive. Se per il rapper salernitano si tratta della prima volta, non si può dire lo stesso di Ana Mena, la cantante spagnola con cui ha collaborato nella realizzazione del brano reduce dal grandissimo successo italiano ed Europeo di “Si illuminava” con Fred De Palma. La cantante parlando della collaborazione con il rapper ha detto: “ogni volta è una novità, non sai mai come andranno le cose. A me interessa solo lavorare con gli artisti che mi piacciono, che sia d’estate o d’inverno. Penso che questa canzone aiuterà molto la gente ad allontanarsi da questo periodo difficile, bisogna donare allegria e leggerezza”. Per Rocco Hunt la musica è come una terapia capace di curare le persone. A distanza di un anno da un lungo sfogo sui social dove annunciava il suo ritiro dalle scene, il rapper ha precisato: “dopo quello sfogo sui social per fortuna la situazione si è ripresa. In questo momento mi ritengo fortunato perché sono in uno stato di forma straordinario a livello di scrittura, mi sento ottimista su quello che sto facendo, devo continuare così”. Uno sfogo che è stato frainteso e in parte anche strumentalizzato con il rapper che prontamente si difese sui social dicendo: “mi scuso per la mia impulsività, ma questo mio sfogo si è rivelato essenziale, perché ha smosso l’ambiente intorno a me, ha ricompattato tutto il mio team e le persone che hanno lavorato all’album e hanno fatto sì che non slittasse ancora, però da oggi in poi, ragazzi, facciamo parlare la musica”.





