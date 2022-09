Rocco Hunt/ “Vivo il mio essere nazional popolare come un complimento”

Rocco Hunt premiato ai Tim Music Award 2022

Rocco Hunt è tra i protagonisti dei Tim Music Awards 2022, l’evento musicale che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Il rapper di Salerno è reduce da un’annata di grandi successi grazie alla collaborazione con Ana Mena nel brano “Ad un passo dalla luna” con cui ha infranto ogni record. Anche durante l’estate 2022 non è stato da meno con la super hit “Caramello” con Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

Il poeta urbano oramai non ne sbaglia uno, infatti è tra i cantanti più ascoltati sulla piattaforma streaming di Spotify. Un successo travolgente per il rapper salernitano che dopo due anni di stop causa covid è anche tornato ad esibirsi dal vivo. “È un bel periodo, finalmente si riparte con i concerti!” – che durante il periodo di stop non è mai stato fermo – “in realtà sono stato fortunato, ho avuto la possibilità di viaggiare e realizzare diversi progetti in Spagna, ma ora è il momento raccogliere i frutti del mio lavoro”.

Il successo di Rocco Hunt è innegabile. Il rapper ha recentemente pubblicato un nuovo disco dal titolo “Rivoluzione” che ha portato dal vivo nel suo tour post Covid. “Sarà uno show molto intenso con tanti ospiti. Non vedo l’ora!” – ha detto il poeta urbano che nelle sue canzoni mixa sapientemente il pop e il rap.

“Alterno momenti di pop a momenti rap. Vivo il mio essere nazional popolare come un complimento, perché non tutti i miei colleghi rapper possono godere di un pubblico così ampio” ha detto l’autore di A un passo dalla luna che parlando di musica e dell’essere artista ha precisato – “chiunque faccia musica non deve porsi limiti, perché la cosa bella della musica è proprio rivolgersi a tutti in maniera trasversale “.

