Rocco Lonigro è il papà di Francesca Lonigro e proprietario della Lonigro Fruit: gli scontri, la famiglia e l'azienda protagonista a Boss in incognito 2025

La seconda puntata di Boss in incognito 2025 avrà come protagonista Francesca Lonigro, la giovanissima direttrice commerciale dell’azienda barese Lonigro Fruit. Francesca ha infatti 28 anni ma ha già sulle spalle delle responsabilità e mansioni molto importanti dell’azienda nata da suo padre Rocco Lonigro. La Lonigro Fuit è, d’altronde, un’azienda familiare, che nasce da papà Rocco ma si avvale del lavoro di mamma Vittoria, della sorella minore Donatella e del fratello Giuseppe.

Rocco Lonigro è un uomo che si è formato da solo e ha creato la fortuna della Lonigro Fruit, ma per Francesca, fare carriera in azienda non è stato affatto semplice proprio perché ha dovuto scontrarsi con le idee di suo padre. È state lei stessa a raccontarlo in un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dell’azienda (che trovate subito sotto).

Chi è Rocco Lonigro, papà di Francesca Lonigro di Lonigro Fruit: gli scontri nati perché “sono donna”

“Sono nata e cresciuta in azienda, conoscevo ogni dettaglio dell’azienda, ma sono donna e questo a mio padre non andava bene.” racconta Francesca Lonigro nel primo video che si trova sul profilo Instagram della Lonigro Fruit. Un racconto che continua poi con queste parole: “Una donna anche troppo giovane, una donna: non potevo essere capace come un figlio maschio e in ortofrutta al massimo le donne stanno in ufficio a fare contabilità, non potevano gestire un’azienda”. Ma Francesca non si è arresa a queste credenze e allo scetticismo di papà Rocco, facendolo anzi ricredere del tutto. “La mia testardaggine mi ha spinto a fare quello che desideravo“, ha aggiunto la 28enne, lanciando quindi anche un chiaro appello a tutte le donne: non arrendersi mai e seguire sempre i propri sogni.

