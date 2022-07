Rocco Morabito estradato in Italia/ Boss ndrangheta dovrà scontare pena di 30 anni

E’ stato estradato nella notte il boss della ndrangheta Rocco Morabito, catturato in Brasile e latitante da 30 anni. Rocco Morabito insieme a Messina Denaro era uno dei malavitosi più ricercati del nostro Paese, e durante la notte passata, come scrivono i principali organi di informazione online, fra cui il Corriere della Sera, è sbarcato all’aeroporto di Ciampino dopo che il Brasile, la nazione dove era stato catturato, aveva dato il suo benestare all’estradizione. Il quotidiano di via Solferino lo definisce il “re dei broker della cocaina”, e avrebbe preferito una prigione come quella di Montevideo a quella italiana, da cui a giugno del 2019, approfittando di favori interni e di una struttura tutt’altro che di sicurezza, evase senza lasciare più traccia.

E pensare che, come ricorda il Fatto Quotidiano, fino a pochi giorni fa sembrava che il tutto si fosse arenato, con un procedimento penale aperto da parte della magistratura di San Paolo nei confronti del boss Rocco Morabito detto “Tamunga”. Ma nelle scorse ore il narcotrafficante originario di Africo, in provincia di Reggio Calabria, è stato estradato dal Brasile atterrano poi sul suolo italiano dove è stato preso in custodia dai carabinieri che lo hanno successivamente accompagnato in un carcere di massima sicurezza.

ROCCO MORABITO: LE CONDANNE DEFINITIVE

Rocco Morabito dovrà scontare un cumulo di 30 anni di carcere per condanne definitive presso le Corti d’appello di Palermo, Milano e Reggio Calabria e confermate dalla Cassazione, e se tutto andrà come previsto dovrebbe uscire dalla galera dopo gli 80 anni. La latitanza di Rocco Morabito era di fatto terminata poco più di un anno fa, precisamente il 25 maggio del 2021, quando era stato arrestato dalla polizia federale brasiliana, nel corso di un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia, il progetto I-Can (Interpol Cooperation Against ‘ndrangheta), infine dalla Dea e Fbi, due note agenzie degli Stati Uniti.

