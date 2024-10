Rocco Papaleo è un attore e regista italiano e sarà tra gli ospiti della trasmissione Da Noi…A ruota Libera, programma che verrà trasmesso Domenica 13 Ottobre 2024. Nel corso della sua vita l’attore è stato sposato con la scenografa svizzera Sonia Peng, i due hanno avuto un figlio, Nicola, e si sono separati dopo qualche anno. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Sonia Peng.

Sonia Peng è nata in Svizzera il 22 Aprile del 1965 e oggi ha 57 anni. E’ una fiorente scenografa cinematografica e negli anni è diventata sempre più famosa a livello italiano ed in ambito internazionale, ha collaborato con vari artisti, compreso l’ex marito che ha conosciuto proprio sul set del film Basilicata Coast to Coast, uno dei film che ha lanciato Papaleo come regista.

I rapporti tra Rocco e Sonia sono ancora molto importanti, i due condividono un figlio ed è una cosa che resterà per tutta la vita, ma continuato a vivere vicini e lavorano insieme. Un legame indissolubile come Rocco raccontò qualche anno fa: “Il fatto che il mio matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante, resterò legato sempre a lei e resta la scenografa dei miei film”, svela l’uomo con grande intelligenza.

Una donna con una carriera importante come scenografa, abbiamo visto lei lavorare in film come L’Ultimo Padrino e Paolo Borsellino, recentemente ha lavorato anche a Fortapasc e alle serie Netflix Bella da Morire e Baby, due serie Netflix. Nel 2021 ha ricevuto il premio Cinema Ticino in occasione del Locarno Film Festival. Una donna che negli anni ha avuto un grande ruolo nella vita lavorativa e personale di Rocco Papaleo.

I due anche oggi vivono vicino e in un’intervista di un bel pò di anni fa l’uomo raccontava a Vanity Fair: “Al piano di sotto ci vivono mio figlio e la mia ex moglie, lei ha un compagno e io da poco una fidanzata ma andiamo tutti molto d’accordo. Siamo davvero una splendida famiglia allargata”, con ognuno che coltiva i propri legami e le proprie passioni.

L’amore di Rocco Papaleo e Sonia Peng è stato letteralmente un colpo di fulmine, i due si sono trovati a meraviglia, una grande intesa che ha portato a Nicola. Al momento non sappiamo – nonostante le parole dell’ormai ex marito – se Sonia sia impegnata emotivamente o meno e lei tiene a mantenere uno stretto riserbo. Riguardo le sue passioni, oltre ovviamente alla cinematografia, Sonia ama il mare, i fiori e la natura, oltre alla cultura.