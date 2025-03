Chi è la nuova fidanzata di Rocco Papaleo? Il comico e regista ha dichiarato da poco di avere una nuova fidanzata. La confessione è arrivata durante un’intervista, nella quale l’attore ha voluto parlare del prezioso rapporto che lo lega a Sonia Peng. Lei, donna svizzera di grande successo, lo aveva conosciuto proprio sul set, dato che è una sceneggiatrice conosciuta anche oltreoceano. Durante il matrimonio è nato anche il figlio Nicolas che oggi ha poco più di vent’anni.

Come aveva dichiarato lo stesso Rocco Papaleo, i rapporti con l’ex moglie sono talmente idilliaci che entrambi vivono l’uno sopra l’altro: Sonia Peng abita con il figlio e il suo nuovo compagno, mentre lui è da solo. Eppure, in quell’occasione aveva spiegato di avere una nuova fidanzata, ma forse per amor di privacy, non circolano foto dei due insieme, nè si sa il nome della donna che gli sta accanto dopo la separazione. Fino ad ora, infatti, il comico non è mai stato paparazzato in compagnia della sua nuova fiamma. Dunque, resta ancora tutto un grande mistero.

Rocco Papaleo, la famiglia allargata e l’amore per il figlio Nicolas

Rocco Papaleo si è sposato solo una volta durante la sua vita, e lo ha fatto con Sonia Peng: “Sì, a 40 anni. Lei era una scenografa svizzero- italiana di 34 anni. Un bell’incontro da cui è nato un fglio e, subito dopo, un matrimonio“. Come sappiamo, il regista non ha mai amato molto che la sua vita sentimentale fosse messa sotto i riflettori, eppure il suo lavoro lo ha portato ad incuriosire parecchio i fan. Di lui si sa che ha affrontato la separazione in modo sereno e tranquillo con l’ex moglie. Riguardo la rottura, ha spiegato con sincerità a Vanity Fair come mai è finita: “È scemato il brivido, la spinta emotiva“, ha detto, mentre con il figlio ammette di soffrire di una certa “dipendenza sentimentale“.