Originario di Lauria, in Basilicata, Rocco Papaleo è fin da bambino stato appassionato di musica. Dopo aver imparato a suonare le percussioni, si è dedicato alla chitarra. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico, per Rocco è arrivata la scelta di studiare all’università: si è prima iscritto a ingegneria in Calabria, poi a matematica a Roma. Durante il periodo universitario a Roma, Rocco Papaleo ha cominciato a lavorare in un locale del centro come lavapiatti, avvicinandosi al mondo dello spettacolo. Su consiglio di un’amica si è iscritto poi a un corso di recitazione, decidendo di abbandonare gli studi per muovere i primi passi nel mondo del cabaret e del teatro.

Gli esordi per Rocco Papaleo sono arrivati nel 1984 in una commedia dedicata alla sua città natale, Lauria. È arrivata poi la tv, con il programma comico “Ewiwa” di Milly Carlucci. Il vero e proprio successo è giunto però con il ruolo di Rocco Melloni nella serie televisiva “Classe di ferro”. Al cinema, invece, la prima apparizione risale al 1990 con il film “Il male oscuro” di Mario Monicelli, seguito da altre pellicole di gran successo. Rocco Papaleo ha interpretato inoltre il protagonista nel cortometraggio “Senza parole” di Antonello De Leo, candidato all’Oscar e vincitore del David di Donatello. Non sono mancati neppure i successi in regia, come quello con “Basilicata coast to coast”, da lui diretto nel 2012. Con questo film ha ottenuto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Lo stesso anno Papaleo ha affiancato Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo.

Rocco Papaleo, gossip: è fidanzato? “Oggi a sessantasei anni…”

Rocco Papaleo, in un’intervista a Repubblica, ha parlato anche della sua situazione sentimentale. L’attore ha spiegato che a 66 anni è single e ha parlato delle storie avute nel corso della sua vita descrivendole come “a orologeria”. Come raccontato, la sua relazione più lunga è durata tre anni perché nelle relazioni lunghe si annoia: “Sono poco propositivo e molto pigro” ha spiegato.