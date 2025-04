Rocco Papaleo e l’amore verso gli uomini: “Alcuni potrebbero affascinarmi”

Nel corso della sua vita Rocco Papaleo ha avuto al suo fianco diverse donne, anche se quella attuale è una fase di solitudine che l’attore ha motivato qualche settimana fa, facendo riferimento alla sua infedeltà in alcune occasioni. Per l’artista però è tempo di altre confessioni, se vogliamo ancora più spiazzanti, visto che Rocco Papaleo ha confessato a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, trasmissione in partenza domani con la nuova edizione, che non disdegnerebbe un’avventura con un uomo:

Clarissa Selassiè rompe il silenzio dopo la condanna di Lulù: "Mesi difficili"/ "Abbandonate da tutti"

“Al momento non mi è mai successo, però non lo escludo cioè ci sono degli uomini che mi affascinano, ovviamente, però al momento ancora non ho fatto quel passaggio, ma non lo escludo’” ha confessato l’attore lucano spiazzando la padrona di casa che probabilmente tutto si sarebbe aspettata ma non una risposta del genere da parte di Papaleo.

Delitto di Garlasco/ Ex maresciallo Marchetto: "Né Sempio né Stasi, in paese puntavano su due donne..."

Rocco Papaleo e il suo rapporto con le donne: “Al massimo ci sono stato tre anni”

Il rapporto del noto attore e regista lucano con le donne è sempre stato molto particolare, come confessato dallo stesso Rocco Papaleo anche nell’intervista rilasciata nel talk di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio. L’attore, scavando nella scatola dei ricordi, ha raccontato:

“Io al massimo sono stato con una donna per tre anni, diluendo un po’. Altrimenti per me dopo un anno, un anno e mezzo, comincia la parabola discendente” ha ammesso Rocco Papaleo ribadendo un concetto già esternato di recente. “Mi annoio, mi annoio tanto, sono un infedele di mio, è proprio una predisposizione” ha confidato l’artista a Ciao Maschio. Curiose anche alcune rivelazioni dell’attore sul sesso: “Penso che sia sopravvalutato, andrebbe diviso, nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte”.

Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo hanno avuto un flirt? Esplode il gossip/ Ecco tutti gli indizi