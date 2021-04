Rocco Papaleo/ “Una miopia quasi accecante ha cambiato la mia vita”

Il suo accento lucano è inconfondibile e questa sera lo sentiremo di nuovo in tv dopo una lunga assenza. Rocco Papaleo si è scomodato per l’amico Carlo Conti e questa sera scenderà in posta come ospite in Top Dieci dopo un anno passato un po’ in sordina. Negli anni, l’attore si è imposto sulla scena del cinema italiano grazie alla sua dirompente comicità ma lui stesso ha rivelato che è stata una malattia a permettergli di ottenere quello che ha avuto in questi anni.

Proprio in un’intervista rilasciata a “Ok Salute” l’attore ha confidato di avere avuto in eredità dal padre una miopia quasi accecante che non gli ha permesso di avere ricordi molto nitidi del mondo ma lui ha saputo trasformare tutto questo in una grossa opportunità: “Mi ha permesso di sviluppare uno sguardo diverso, di usare l’immaginazione, di esprimermi con la poesia. Alla miopia devo molto, anche se nel mio caso è davvero accentuata.. Per i compagni ero quattrocchi, ma nonostante le limitazioni e le prese in giro, non ho avuto veri complessi per questo motivo”.

Rocco Papaleo è malato? Miopia accecante in ‘eredità’ dal padre

Sicuramente il carattere di Rocco Papaleo gli ha permesso di andare avanti affrontando le difficoltà e anche quello che la vita gli ha messo davanti spuntandola e arrivando al successo, nonostante tutto. Chi lo conosce bene sa che l’attore è nato a Lauria, in Basilicata, nel 1958, si è poi trasferito a Roma per intraprendere gli studi universitari ed è qui che si è dato al modo dello spettacolo come cabarettista, comico, attore teatrale, cantante e musicista. Quale sarà la versione di sè che porterà sul palco di Carlo Conti e di Top Dieci questa sera?

