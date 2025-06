Oggi a La Volta Buona ci sarà anche Claudia Ruffo tra gli ospiti, dove parlerà del suo matrimonio da favola con il marito Rocco Pierri. La loro relazione non è iniziata da molti anni, l’hanno ufficializzata a settembre del 2024 ma hanno già sugellato il loro amore con le nozze il 25 maggio 2025, sui social si mostrano sempre più innamorati e felici insieme.

Lei non ha certo bisogno di presentazioni, per quasi trent’anni ha ricoperto il ruolo di Angela a Un posto al sole facendosi amare e apprezzare sempre di più dai telespettatori. Oltre alla soap opera partenopea, dalla quale al momento è uscita di scena, ha recitato anche in altre fiction e presto approderà su Rai Uno. Di recente Claudia Ruffo ha fatto sapere che reciterà in una fiction composta da quattro puntate, ma non ha aggiunto altri dettagli. Il suo secondo marito, Rocco Pierri, invece non fa parte del mondo della televisione e dello spettacolo.

Chi è Rocco Pierri? L’amore con Claudia Ruffo e la bizzarra proposta di nozze

Rocco Pierri non è un personaggio noto ed è molto riservato, infatti non sono molte le informazioni che si conoscono su di lui. Sappiamo che è un commercialista e che ha fatto breccia nel cuore di claudia Ruffo con il suo carattere deciso e forte. L’attrice ha ritrovato l’amore e la felicità con lui dopo la fine del suo matrimonio con Mario Cirino Pomicino, hanno deciso di sposarsi dopo pochi mesi di relazione perché entrambi hanno capito che era il momento giusto.

Ma come le ha chiesto di diventare sua moglie? In una recente intervista Claudia Ruffo ha raccontato come è avvenuta la proposta di matrimonio. Ha fatto sapere che Rocco Pierri mentre tornava a Napoli da Milano si è ritrovato a Roma a causa del maltempo, lei gli aveva detto di rimanere lì e tornare il giorno dopo ma lui voleva tornare a tutti i costi. Quando le disse che avrebbe preso un autobus lei con ironia rispose: “Sei meraviglioso, io ti sposo”.

Claudia Ruffo non poteva certo immaginare che Rocco Pierri in valigia aveva già l’anello di fidanzamento. Quando è arrivato a casa, alle 4 del mattino, le ha chiesto di sposarlo e lei ha fatto fatica a capire cose stesse accadendo perché era molto assonnata. L’attrice e il marito hanno organizzato il matrimonio in pochi mesi, una cerimonia da favola a Capri, nel luogo in cui si sono conosciuti.