ROCCO PIETRANTONIO HA TRADITO LORY DEL SANTO CON MANILA GORIO?/ “Ci prova con tutti!”

Si accende sin da subito lo scontro tra Rocco Pietrantonio, Manila di Gorio e Lory Del Santo. Si apre subito la questione tradimento a Pomeriggio 5 e la Del Santo esordisce facendo un chiarimento sulla relazione con Pietrantonio: “Io non l’ho mai tradito, non sono una persona che tradisce. Io non sapevo che Conversano aveva pagato i fotografi e aveva anche scelto il ristorante. Sono storie inventate!” Arrivati al momento della Gorio, Lory sbotta: “Lei ci prova con tutti gli uomini esistenti sulla terra. – così svela – Voglio sapere quali sono i progetti per il suo futuro visto che mette i cuori sotto le foto Instagram del mio fidanzato Marco Cucolo”. Se Rocco smentisce il flirt con Manila, parlando di servizio combinato con tanto di fotografo, la Gorio è di ben altra opinione: “Lui non vuole ammetterlo perché è difficile farlo, ma io e lui abbiamo avuto una liason e abbiamo passato la notte insieme.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rocco Pietrantonio, Lory Del Santo e Manila Gorio: il triangolo amoroso

Si parla di gossip nella nuova puntata di Pomeriggio 5 dove torna attuale la storia d’amore tra Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio. Entrambi saranno infatti ospiti della d’Urso per parlare e chiarire su di un presunto tradimento di Rocco ai danni della Del Santo. Pietrantonio avrebbe infatti avuto un rapporto con Manila Gorio, altra nota opinionista di Barbara d’Urso. È stata la stessa Del Santo qualche puntata fa a svelare l’inciucio. Manila, stando alle dichiarazioni della regista di The Lady, avrebbe contattato Rocco chiedendogli di vedersi e stare insieme. Lory ha parlato inoltre di volontà, da parte della Gorio, di farsi pubblicità, dicendosi sicura del fatto proprio perché a quel tempo fu lei stessa ad intromettersi per impedire che Manila si mettesse tra lei e Rocco.

Rocco Pietrantonio, Lory Del Santo e Manila Gorio a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 21 ottobre, si torna sull’argomento e lo si fa con tutti i protagonisti di questo triangolo. Sì perché in studio con Barbara d’Urso ci saranno Lory Del Santo, Rocco Pietrantonio ma anche Manila Gorio. Sarà dunque possibile ascoltare tutte e tre le campane di questa delicata vicenda che risale, comunque, a un po’ di anni fa. Quella con Rocco, per Lory Del Santo, è infatti una storia che appartiene al passato. La regista è fidanzata da alcuni anni con Marco Cucolo con il quale negli ultimi tempi sta progettando di avere un figlio o, meglio, una bambina, grandissimo desiderio della Del Santo. La vicenda, dunque, troverà l’atteso epilogo oggi?



