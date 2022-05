Rocco Pietrantonio: “Lory Del Santo non si sposerà mai”/ “Cucolo? Non cerca l’amore ma…”

Rocco Pietrantonio parla dell’ex Lory Del Santo e del suo rapporto con Marco Cucolo

Continua l’avventura di Lory Del Santo e Marco Cucolo all’Isola dei Famosi; e mentre i due si godono le bellezze dell’Honduras, c’è chi, in Italia, ha lanciato alla coppia una stoccata. Intervistato dal settimanale Nuovo, Rocco Pietrantonio, ex fidanzato della Del Santo, è tornato a parlare di lei ma anche del suo rapporto con Marco, con il quale sta insieme ormai da circa 9 anni.

Quando a Pietrantonio è stato chiesto se sia possibile che un giorno Lory e Marco si sposino, lui ha negato categoricamente: “Ma quale matrimonio… Lory non si sposerà mai! – ha annunciato Pietrantonio, come riporta La NostraTv – Non lo ha fatto quando era giovane, figuriamoci adesso”. L’ex è dunque convinto che la regista non abbia alcun desiderio di convolare a nozze, né ora, né in futuro.

Rocco Pietrantonio e la stoccata a Marco Cucolo

I dubbi di Rocco Pietrantonio si estendono anche a Marco Cucolo e al suo rapporto con Lory Del Santo. Nel corso dell’intervista ha infatti ammesso “Non nego che Marco sia molto preso da Lory…”, tuttavia ha precisato che “Credo che cerchi più un rapporto tra madre e figlio, che una vera storia d’amore”. Eppure proprio Marco, all’Isola, sta dimostrando di tenere tantissimo a Lory. Dopo aver pianto a lungo per lei quando lo ha lasciato per trasferirsi a Playa Sgamada, l’ha anche difesa a spada tratta, scontrandosi con Roger Balduino, reo di averla nominata. Di lui Lory ha detto: “È una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te. Una cosa è certa nel buio non si distinguono gli amici dai nemici. Potremmo essere affogati nella notte dai presunti amici”.

