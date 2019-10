Rocco Schiavone 3/ Anticipazioni 16 ottobre: un omicidio e il casinò di Sanremo

Mercoledì 16 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette la terza puntata della terza stagione di Rocco Schiavone, la serie TV tratta dai racconti di Antonio Manzini, con protagonista Marco Giallini. Il vice questore di Aosta è tornato in onda per indagare su nuovi casi di omicidio mentre cerca di superare i fantasmi del passato. I primi due episodi hanno confermato il grande affetto per pubblico per Rocco Schiavone: la scorsa puntata, infatti, nonostante la folta concorrenza, è stata seguita da 2.142.000 spettatori pari al 9.3% di share. Oltre ad indagare su casi sempre più complessi che lo costringono a tirare fuori tutte le proprie abilità, Rocco Schiavone continua ad essere tormentato dal passato. Il male di vivere lo perseguita e dopo essere stato tradito dalla donna di cui si era innamorato, Rocco fatica a fidarsi nuovamente di qualcuno. Tuttavia, anche in questa nuova puntata, dovrà farsi aiutare dalla propria squadra per risolvere un caso di omicidio.

ROCCO SCHIAVONE 3: LA MORTE DI ROMANO FAVRE

Nella terza puntata di Rocco Schiavone 3 dal titolo “Après le boule passe”, il corpo senza vita di Romano Favre viene ritrovato dal suo vicino di casa Arturo Michelini. I primi rilievi svelano che l’uomo è stato ucciso con una pugnalata al fegato e una alla gola. Sul luogo del delitto si reca Rocco Schiavone per cercare di trovare qualche piccolo indizio che lo aiuti a capire chi abbia ucciso la vittima e, soprattutto, perchè. Rocco nota così la portafinestra che dà sul giardino rivela evidenti segni di scasso. Il cellulare della vittima, però, non è stato trovato. Tuttavia, altri indizi potrebbero essere utili per risolvere un caso che appare particolarmente difficile anche per Rocco Schiavone.

ROCCO SCHIAVONE 3: IL MISTERIO CASO DEL CASINO’ DI SANREMO

Nonostante i problemi personali con cui è costretto a fare i conti, Rocco Schiavone non perde di vista il caso da risolvere. L’omicidio di Romano Favre, infatti, continua ad essere in cima ai suoi pensieri e una serie di indizi portano ad una nuova pista. La Gambino, infatti, consegna al vice questore un misterioso scontrino sul quale Favre aveva scritto delle lettere: A B C, e che reca sul retro una scritta indecifrabile. Rocco comincia a studiarlo, ma l’indizio più sibillino è la fiche del casinò di Sanremo che il cadavere stringeva tra le mani quando è stato trovato. Un oggetto che, probabilmente, non è stato messo lì a caso, ma che potrebbe rappresentare la direzione da seguire per risolvere il caso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA