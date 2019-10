Rocco Schiavone 3/ Anticipazioni 9 ottobre: il vice questore tradito…

Mercoledì 9 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette il secondo episodio della terza stagione di Rocco Schiavone. Il vice questore più ribelle della televisione italiana è tornato per indagare su nuovi casi e per combattere, ancora una volta, con quei fantasmi del passato che non l’hanno ancora abbandonato. Tradito anche dalla donna di cui si era innamorato nella scorsa stagione, Schiavone è ancora più cinico e diffidente nei confronti delle persone che lo circondano. Schiavone, infatti, è convinto di non potersi fidare di nessuno. Il vice questore che, la settimana scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share ne sarà ancora più convinto nella puntata in onda questa sera quando scoprirà che qualcuno ha rubato la sua scorta di erba dal cassetto. Cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

ROCCO SCHIAVONE 3 ANTICIPAZIONI: L’OMICIDIO DI UN RAGIONIERE

Nel secondo episodio di Rocco Schiavone 3 dal titolo “Accattone”, il vice questore, con la sua squadra, è chiamato ad indagare su un nuovo caso di omicidio che lo costringerà a tirare fuori tutte le sue doti di poliziotto senza regole. Il cadavere del ragionier Latta viene ritrovato dietro a un’edicola al mercato rionale da Alfredo Bissolati. Indagando nella vita della vittima, Schiavone scopre che Latta e Alfredo si conoscevano: i due, infatti, insieme a Carlo Moriani, erano soliti recarsi al mercato all’ora della chiusura per raccattare gli avanzi e gli scarti lasciati in terra. Chi, dunque, sarà l’assassino del ragioniere e, soprattutto, per quale motivo Latta è stato ucciso? Con i suoi modi al di sopra di ogni regola, Schiavone è pronto a risolvere l’ennesimo caso.

ROCCO SCHIAVONE 3: NUOVO TRADIMENTO PER IL VICE QUESTORE…

Non solo omicidi per Rocco Schiavone, ma anche ladri in questura pronti a tradirlo. Per il vice questore, infatti, non c’è pace. Schiavone è costretto a fare i conti con un nuovo problema quando Costa lo convoca per comunicargli l’esistenza di un ladro all’interno della questura. Nel giro di poco tempo sono spariti un laptop e un drone e il vicequestore deve scoprire il responsabile. Dopo aver provato a capire chi possa essere, Schiavone risolve l’enigma in poco tempo. A fornirgli l’indizio che gli serve per individuare il ladro che si aggira in questura è la scomparsa della sua scorta di erba nella scrivania. Rocco così individua il colpevole…



