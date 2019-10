Rocco Schiavone 3, ultima puntata/ Anticipazioni 23 ottobre: restare o partire?

ANTICIPAZIONI ROCCO SCHIAVONE 3

Mercoledì 23 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette la quarta ed ultima puntata di Rocco Schiavone 3, la fiction tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini e interpretata, sin dalla prima stagione, da Marco Giallini, capace di dare vita ad un vice questore allergico alle regole, ma estremamente realista e consapevole delle proprie capacità investigative. Anche la terza stagione ha confermato l’affetto de pubblico nei confronti della fiction di Raidue che, la settimana scorsa, ha incollato davanti ai teleschermi 2.652.000 spettatori pari all’11.6% di share. Il gran finale di Rocco Schiavone 3 promette grandi colpi di scena ed emozioni ai telespettatori che si ritroveranno a fare i conti con una terribile notizia che sconvolgerà il vice questore e che lo costringerà a prendere una decisione che cambierà il suo futuro.

ULTIME INDAGINI PER IL VICE QUESTORE ROCCO SCHIAVONE

Nel quarto ed ultimo episodio della terza stagione, Rocco Schiavone si dividerà tra le indagini, sempre più complicate e le sue vicende personali. Dopo aver fatto i conti con i fantasmi del passato che continuano a tormentarlo, il vice questore cercherà di concentrarsi sulla soluzione del caso Favre. Schiavone è convinto che la verità si nasconda nel casinò di Sanremo e così continuerà ad indagare in quella direzione. Nel frattempo, tuttavia, sarà chiamato ad indagare anche sulla morte di Alessio Duranti. L’uomo sembrerebbe essersi suicidato a causa della sua dipendenza dal gioco che gli ha distrutto la vita, ma sarà davvero così o dietro la morte dell’uomo si nasconderà un omicidio? Con la sua intuizione investigativa, come sempre, Rocco cercherà di arrivare alla verità.

ROCCO SCHIAVONE 3: UNA TERRIBILE NOTIZIA PER IL VICE QUESTORE

Le indagini non saranno l’unico pensiero di Rocco Schiavone nell’ultima puntata della stagione. Il vice questore, infatti, mentre cercherà di risolvere il caso caso Favre e quello dell’apparente suicidio di Alessio Duranti, riceverà una terribile notizia che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. Schiavone, infatti, si ritroverà di fronte ad un bivio: restare in Italia e affrontare tutte le sue colpe del passato oppure andarsene per sempre chiudendo uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. Per Schiavone che, dal giorno in cui è morta la moglie, è sempre stato tormentato dal passato non riuscendo più ad avere una vita serena e tranquilla, sarà una decisione davvero difficile. Cosa farà, dunque, il vice questore?



