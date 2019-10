Rocco Schiavone 4 ci sarà?/ Anticipazioni: Marco Giallini “Ormai sono io!”, produzione conferma?

Rocco Schiavone 4 ci sarà oppure no? In occasione dell’ultima puntata della terza stagione, in onda questa sera su Raidue, è questo il dubbio dei numerosi appassionati della serie tv con protagonista Marco Giallini. Questa volta però, il giallo è facilmente risolvibile dal momento che già da alcuni mesi abbiamo la risposta al quesito sul rinnovo della nuova stagione. Il quarto capitolo della serie, infatti, è già stato confermato da tempo, precisamente dallo scorso maggio quando fu proprio la produttrice creativa della Cross Productions, Maddalena Rinaldo, a parlare del ritorno in tv del Vicequestore romano. Ulteriore certezza era arrivata dallo stesso attore protagonista il quale, ai microfoni di TvBlog in occasione della presentazione della terza stagione di Rocco Schiavone aveva confermato il suo coinvolgimento in vista di un quarto capitolo della serie. “Io certo che continuo, Rocco Schiavone ormai sono io”, aveva spiegato Marco Giallini, ribadendo la forte simbiosi tra lui ed il suo personaggio amatissimo dal pubblico di spettatori.

ROCCO SCHIAVONE 4 CI SARÀ? CONFERMATA LA NUOVA STAGIONE

Rocco Schiavone finora ha potuto certamente contare sul grande affetto da parte del pubblico di telespettatori, ancora una volta numerosi in occasione della terza stagione che volge ormai al termine. Gli ascolti tv sono sempre stati apprezzabile in particolare nella terza puntata. In merito a Rocco Schiavone 4, al momento si ha solo la certezza della sua futura messa in onda ma il lavoro è appena all’inizio. In riferimento alla fonte letteraria da cui trarre i nuovi episodi – il protagonista nasce dalla penna di Antonio Manzini – come spiega TvBlog, non si esclude che l’autore possa pubblicare un nuovo romanzo dal momento che anche la saga letteraria di Schiavone ha un successo enorme. Tuttavia, anche in assenza di un nuovo romanzo da cui estrarre la storia, la presenza di Manzini in qualità di sceneggiatore garantisce comunque un’ampia coerenza con la storia finora narrata. Non è escluso che Rocco Schiavone 4, al pari delle precedenti stagioni possa essere caratterizzato da quattro puntate. In merito alle riprese, infine, queste dovrebbero prendere il via nel 2020 per poi approdare nuovamente in tv, probabilmente, il prossimo autunno.

