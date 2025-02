Rocco Schiavone 6 anticipazioni, Marco Giallini svela: “Un episodio farà venire i brividi”

Dopo quasi due anni dall’ultima stagione, il vicequestore Rocca Schiavone è ritornato in onda più burbero, solitario e ferito con quattro nuove puntate. Dopo aver scoperto dettagli scioccanti sulla morte della moglie Marina ed il tradimento dell’amico di sempre Sebastiano, il vicequestore sarà ancore più disilluso e afflitto di prima. Cosa dobbiamo aspettarci della quattro nuove puntate che andranno in onda ogni mercoledì su Rai2? Delle anticipazioni su Rocco Schiavone 6 le ha fornite l’attore che da anni gli presta il volto, Marco Giallini, in una lunga e interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Innanzitutto Marco Giallini ha rivelato che un episodio in particolare di Rocco Schiavone 6 anticipazioni metterà i brividi proprio perché il vicequestore e la sua squadra dovranno indagare a 2.200 metri d’altezza. “Si metterà i brividi” ha rivelato Giallini aggiungendo: “Ma ormai al freddo mi ci sono abituato.” Le nuove puntate di Rocco Schiavone affronteranno molte tematiche particolari come il tradimento e la perdita di fiducia e per questo il protagonista cercherà di vendicarsi contro chi gli ha portato via la persona a cui teneva di più. Giallini ha rivelato che in questo è molto diverso dal suo Rocco: “Non sono uno che se la lega al dito, tendo piuttosto a dimenticare invece di volermi vendicare.”

Rocco Schiavone 6, Marco Giallini ammette: “Su una cosa Rocco sarebbe d’accordo con me”

Dopo essersi bilanciato poco su Rocco Schiavone 6 anticipazioni, Marco Giallini nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che alcune scene sono state girate in Argentina, a Buenos Aires, che ha trovato molto simile a Napoli nell’essere movimentato e colorato e di essersi stupito per il fatto che pur essendo pieno di italiani, quest’ultimi non parlino l’italiano ma lo spagnolo. Infine ha concluso dicendo che c’è una cosa che ha in comune con il suo personaggio nella serie di Rai2 e riguarda i cosiddetti ‘motivi di rottura di…’di Schiavone: “Non sopporto le tabaccherie chiuse (ride). Detesto dover usare le monete e il documento per comprare le sigarette al self-service. E Rocco sarebbe d’accordo con me.” E subito ha concluso: “Schiavone sono io, mi ci riconosco appieno” Le nuova puntate del vicequestore nato dai romanzi di Antonio Manzini vanno in onda ogni mercoledì su Rai2 in prima serata.