Grande successo per i primi appuntamenti del sesto capitolo e hype travolgente per chi è sempre a caccia di spoiler per ciò che accadrà negli episodi da qui in avanti. Le anticipazioni Rocco Schiavone 6 per la prossima puntata – la terza – in onda il 5 marzo 2025 promettono scintille e soprattutto risvolti incredibili e inattesi rispetto a quello che è il caso del momento: l’omicidio di Mirko Sensini. Sullo sfondo, i turbamenti sentimentali del protagonista che come sempre incuriosiscono non poco i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire se la relazione con Sandra Buccellato avrà oppure no buon esito. Tuffiamoci dunque nella anticipazioni per la prossima puntata di Rocco Schiavone 6, in onda sempre su Rai Due il 5 marzo 2025.

Anticipazioni Rocco Schiavone 6, seconda puntata 26 febbraio 2025/ Un bambino scomparso da 6 anni…

Stando alle anticipazioni Rocco Schiavone 6 – per la prossima puntata del 5 marzo 2025 – a tenere banco sarà l’arresto di Italo che scuote non poco l’animo della squadra, compreso il protagonista. Il destino dell’uomo non può però essere al centro dell’attenzione al momento perchè, come sollecita il vicequestore, c’è un caso ben più spigoloso da dirimere. Il ritrovamento dei resti di Mirko Sensini – un bambino scomparso 6 anni prima – è ancora celato da misteri e incognite e l’obiettivo deve essere quello di ricostruire la verità il prima possibile.

Anticipazioni My Home My Destiny, 27 febbraio 2025/ Sakine scioccata per Gulbin, Cemile torna da Nuh

Un ritorno dal passato scuote il vicequestore… Anticipazioni prossima puntata Rocco Schiavone 6, 5 marzo 2025

Come visto nel secondo episodio, la morte del piccolo sembra essere legata a questioni di pedofilia: tutto sarebbe partito da alcune chat presenti nel dark web dove appunto si parla proprio del povero Mirko Sensini. Una serie di collegamenti e possibili strade portano Rocco Schiavone e la sua squadra ad indagare su diverse questioni parallele trovando anche qualche ostacolo lungo il cammino.

Stando alle anticipazioni per la prossima puntata di Rocco Schiavone 6 – in onda il 5 marzo 2025 – il cerchio inizia a stringersi. Sono 3 i sospettati per l’omicidio di Mirko Sensini. Nel frattempo, proseguono i turbamenti sentimentali del protagonista strettamente legati al rapporto non proprio chiaro con Sandra Buccellato; tra l’altro, un ritorno dal passato potrebbe alimentare ulteriormente le frizioni tra i due. Il focus è però sul caso di Mirko Sensini e dopo aver ristretto il cerchio delle ricerche finalmente arriva una svolta: il nome dell’assassino è stato trovato. Appuntamento alla prossima puntata di Rocco Schiavone 6, prevista per il 5 marzo 2025 – per scoprire chi è che ha vilmente posto fine alla vita del piccolo bambino.

Anticipazioni Tradimento, 27 febbraio 2025/ Oyku finisce in ospedale, il piano di Guzide per farla uscire