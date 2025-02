Rocco Schiavone 6, quando finisce la fiction di Rai2? Le puntate previste

Questa sera torna in onda la fiction con protagonista Marco Giallini, il noto attore romano farà capolinea sul piccolo schermo con Rocco Schiavone 6, serie campione di ascolti e molto amata dal pubblico. L’attore capitolino riprende il suo viaggio da oggi su Rai2, per un totale di quattro puntate da cento minuti ciascuna, quattro settimane che si prolungheranno fino al 12 marzo 2025. In molti tra i telespettatori continuano a chiedersi il motivo della mancata messa in onda sul primo canale, con Marco Giallini, protagonista della serie, intervenuto sul tema e ha provato a spiegare cosa ci fosse dietro la questione:

Diretta Real Madrid Manchester City/ Streaming video Tv8: sarà ribaltone? (Champions League 19 febbraio 2025)

“Su Rai 1 c’è stato un momento in cui si paventava l’ipotesi di mandarla in onda lì, ma evidentemente ci sono delle caratteristiche di Schiavone che non posso essere trasmesse lì” le parole di Marco Giallini sulla decisione di mandare in onda Rocco Schiavone 6 sul secondo canale anziché sul primo, che ovviamente è stata confermata anche in questa occasione.

L'isola che non c'è, significato e testo/ Edoardo Bennato ricorda l'importanza di sognare sempre

Rocco Schiavone 6, la trama della sesta stagione

A partire da questa sera ritroveremo dunque in prima serata Marco Giallini con il suo Rocco Schiavone 6 6, la cui trama prevede diverse novità e colpi di scena, pronti a entusiasmare il pubblico proprio come accaduto negli ultimi anni. Il poliziotto trasferito ad Aosta farà i conti con alcune novità, casi spinosi da risolvere, e dietro si porta il fardello del dolore dopo il tradimento del suo amico Sebastiano, responsabile della morte della moglie Marina.

Rocco Schiavone farà capolinea sul piccolo schermo ancora una volta, sempre su Rai2 e riguardo ai temi trattati, Marco Giallini ha svelato un curioso dato sui telespettatori della fiction campione di ascolti: “Non conosco questi meccanismi, ma credo che la serie stia bene su Rai 2. Ricordo che quando uscì Schiavone, l’analisi sul pubblico restituì un’audience costituita per metà da spettatori diplomati”.

Silvana, chi è la moglie di Edoardo Bennato: “Vive per nostra figlia Gaia”/ “Suo padre mi disse che…”