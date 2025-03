Tutto pronto per l’ultimo appuntamento con il sesto capitola di una delle serie tv più gettonate degli ultimi anni: il finale di stagione di Rocco Schiavone 6 non mancherà di attirare un gran numero di appassionati come tra l’altro già ampiamente dimostrato negli appuntamenti di questo capitolo. Chiaramente, quando ancora deve esaurirsi l’atto finale, la domanda fatidica non può che essere: Rocco Schiavone 7 si farà?

Sul seguito della serie tv con protagonista il Vicequestore c’è una sorta di velo di mistero; di se Rocco Schiavone 7 si farà ne ha parlato Claudia Vismara intervistata da DiLei – Caterina nella serie tv – lasciano aperta la speranza ma confessando anche qualche dubbio di fondo. “C’è la volontà di proseguire ma dobbiamo usare il condizionale… I piani sono cambiati”. L’attrice ha infatti spiegato come il capitolo successivo si sarebbe dovuto girare in maniera contestuale a al sesto, attualmente in corso; qualcosa è però cambiato rispetto alla programmazione ma ciò non deve necessariamente scoraggiare gli appassionati. “Noi attori siamo pronti, i libri ci sono; dipende dalla Rai e dalla produzione”.

Rocco Schiavone 7, anticipazioni: ancora un romanzo da sfruttare per un possibile nuovo capitolo

Non a caso, anche DavideMaggio riporta come sia il finale di stagione sia la presenza di un altro romanzo di Antonio Manzini ancora da sfruttare siano basi solide su cui poggiare la speranza a proposito di se Rocco Schiavone 7 si farà. Attingendo al racconto ‘Il passato è un morto senza cadavere’ – ancora non trattato nella trasposizione televisiva – potrebbe dunque nascere ancora un nuovo capitolo entusiasmante e ricco di sorprese. Per ora, stando alle parole di Claudia Vismara, pare però che le riprese non siano ancora iniziate ma le sue parole per il portale DiLei lasciano comunque presagire che si tratti di formalità da osservare per poi partire ufficialmente. Non resta che attendere ulteriori risvolti e notizie per scoprire quando e se Rocco Schiavone 7 si farà.