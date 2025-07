Rocco Schiavone 7 si farà! Anticipazioni e quando va in onda la nuova stagione, arriva la conferma ufficiale mentre Marco Giallini...

Rocco Schiavone 7 si farà! Arriva la conferma della Rai e di Marco Giallini

Il finale aperto della sesta stagione e gli ottimi ascolti lasciavano già ben sperare ma la conferma si è avuta solo adesso: Rocco Schiavone 7 si farà! A riportare la notizia in maniera ufficiale è stato Piper Spettacolo Italiano che ha annunciato che la settimana stagione delle vicende del Vicequestore di Polizia più longevo ma anche controverso e complesso della televisione italiana ci sarà. Del resto il materiale non manca ed anche l’attore protagonista ha più volte dichiarato, in svariate interviste, di essere molto legato al suo personaggio.

Infatti, Marco Giallini non ha mai nascosto l’affetto che prova per il suo personaggio che ha anche difeso dalle critiche ed agli attacchi per il suo modo di fare e per l’essere un personaggio borderline, un uomo di legge con metodi tutt’altro ortodossi, che non disdegna di fumare canne e sigarette e che ha amici quanto meno discutibili: “Rocco Schiavone non mi stanca mai, è il personaggio a cui sono più legato è l’unica serie in cui ho recitato per tanti anni…era il mio sogno da ragazzo interpretare lo ciancicato maledetto in una sorta di polar francese” E la buona notizia è arrivata: Rocco Schiavone 7 si farà!

Anticipazioni Rocco Schiavone 7: quando va in onda la nuova stagione e trama

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Rocco Schiavone 7 si deve necessariamente partire dai romanzi di Antonio Manzini da cui la serie è tratta e dai libri che non sono ancora stati riadattati come Il passato è un morto senza cadavere del 2024. Non arriverà prestissimo, ma siamo pur certi che il nostro vicequestore preferito sarà di nuovo in tv. Infatti alla domanda quando torna in onda Rocco Schiavone 7 non è semplice fornire una risposta, il ritorno in onda è previsto per il 2027 ma è ancora presto per dare una data d’inizio certa. Del resto non si sa neanche quando inizieranno le riprese e gli attori torneranno sul set. Nel frattempo gli appassionati e non solo possono rivedere le repliche della terza stagione della fiction di successo con protagonista Marco Giallini questa sera su Rai2 in prima serata.