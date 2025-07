Rocco Schiavone 7 si farà o è stata cancellata? Scelta fatta dalla Rai e lo scrittore Antonio Manzini fa chiarezza: ecco perché si ferma dopo

Rocco Schiavone 7 si farà ma la fiction si ferma: cosa sta succedendo

Nei giorni scorsi è scoppiato un vero e proprio caos attorno alla fiction di Rai2 Rocco Schiavone: cancellata, sospesa, si farà o no si farà? Sulla querelle alla fine hanno fatto chiarezza sia la stessa Rai che lo scrittore Antonio Manzini confermando che Rocco Schiavone 7 si farà ma la fiction di Rai con protagonista Marco Giallini subirà uno stop. Andando con ordine nei giorni scorsi un’intervista dello scrittore e ‘papà’ del Vicequestore di polizia concessa a TvBlog ha generato confusione e caos.

Antonio Manzini nella chiacchierata con TvBlog aveva lasciato intendere che la produzione di fosse fermata e che non ci sarebbe stato nessun ritorno sul set. Le sue parole sono state travisate e tutti i siti e giornali online hanno ipotizzato che la fiction Rocco Schiavone 7 fosse stata cancellata e non si sarebbero girate le nuove puntate. Visto l’equivoco prima la Rai con un comunicato e poi lo stesso Antonio Manzini attraverso un’intervista a Fanpage.it hanno confermato che Rocco Schiavone 7 si farà tranquillizzando tutti i fan.

Perché Rocco Schiavone si ferma, scrittore Antonio Manzini: “Non voglio diventi una soap”

La settimana stagione si farà ma dopo ci sarà uno stop, perché Rocco Schiavone si ferma? Durante l’intervista a TvBlog, infatti, lo scrittore Antonio Manzini ha rivelato che la fiction, dopo la settimana stagione che è già in programma, andrà in stand-by per una serie di motivi riorganizzazione delle risorse, intenzione di destinare il budget ad altri progetti in cantiere da parte della Rai ed inoltre lui è convinto che: “Rallentare i tempi piuttosto che trasformare questa serie unica in qualcosa di simile a una soap opera standardizzata e meno curata nei dettagli narrativi e visivi.”

Da qui in molti hanno ipotizzato che potesse esserci la conclusione definitiva di Rocco Schiavone, una sospensione a tempo indeterminato o addirittura una cancellazione immediata ma nulla di tutto ciò è vero. La Rai con una nota ufficiale ha smentito tutto confermando, come già fatto durante la Presentazione Palinsesti Rai, che Rocco Schiavone 7 tornerà in onda con la settima stagione che andrà in onda nel 2026. E successivamente anche lo stesso scrittore Antonio Manzini, tramite Fanpage, ha spiegato che le sue parole sono state equivocate, che la settimana stagione è in fase di scrittura e che presto Marco Giallini e tutti gli altri attori del cast torneranno sul set a girare le puntate della nuova stagione.