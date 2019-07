Rocco Schiavone: “Troppe canne”, via da Rai1?/ La decisione di Teresa De Santis

La nuova stagione di Rocco Schiavone era prontissima per il suo trasloco sull’ammiraglia di Casa Rai, e invece… dopo l’ottimo successo registrato con la sua messa in onda sulla seconda rete, la fiction con protagonista Marco Giallini nei panni del vicequestore, stava per cambiare canale ma forse, qualcosa è andato storto. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, le critiche mosse alla serie TV dal centro-destra – in particolare da Forza Italia e Fratelli d’Italia – avrebbero persuaso la direttrice Teresa De Santis a fare un passo indietro. La fiction è stata duramente criticata per diversi temi sviluppati, ritenuti poco adatti al pubblico giovane. Schiavone è un vicequestore un po’ particolare. Spostato da Roma ad Aosta, il poliziotto non sempre rispetta la legge ed è un consueto fumatore di marijuana. “Non discuto la scelta della Rai, ma mi chiedo quale sia il modello che trasmettiamo ai giovani”, dichiara Federico Mollicone, deputato di FdI.

Rocco Schiavone, fermato il passaggio su Rai1: ecco perché

La scelta di appoggiare il passaggio della fiction TV da Rai2 a Rai1 si è edificata sui numeri che ha riportato la share: la serie è enormemente popolare, sia live che in streaming dove in molti, ne hanno recuperato le puntate anche svariati mesi dopo la sua messa in onda televisiva. La prima stagione, trasmessa nel 2016, è stata vista da una media di 3 milioni e 625mila persone, per una share pari al 14.4%. La seconda, invece, da 3 milioni e 172 mila, con una share del 13.9%. Ottimi risultati che non possono assolutamente essere inascoltati. A quanto si dice, pare che Rai1 abbia anticipatamente visionato i nuovi episodi e, dopo di questo, i piani alti sarebbero letteralmente saltati sulla sedia. Per schivare problematiche accese, la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis si è custodita di diritto di potere guardare le puntate anticipatamente, in modo da decidere se poter dare il via libera definitivo, senza scartare possibili azioni, per rendere più conforme il prodotto al pubblico di Rai1 (decisamente più avanti con gli anni rispetto ai protagonisti della seconda rete). Verranno eliminate le scene dove Rocco Schiavone si fuma le canne? Possibile…

© RIPRODUZIONE RISERVATA