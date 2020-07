Rocco Siffredi a Bianca Guaccero: “Hai un futuro nel mondo dell’hard”/ “Sono tuo fan”

Rocco Siffredi ne ha combinata un’altra delle sue. Stavolta il noto attore e regista hard ha stuzzicato la bella Bianca Guaccero, alla quale ha inviato un video messaggio mandato poi in onda a Detto Fatto. In questo Siffredi non fa giri di parole e anzi ammette subito di essere un grande ammiratore della conduttrice e di vederla benissimo nel mondo dell’hard, dove farebbe concorrenza, a suo dire, anche alle più grandi star. “Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? – esordisce Rocco Siffredi, che così va dritto al punto – Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa.” Parole, quelle dell’attore, che imbarazzano non poco la conduttrice di Detto Fatto, pronta comunque a replicare.

Bianca Guaccero e il retroscena su Rocco Siffredi: “Mi ha detto che…”

Tornati in studio dopo la visione del videomessaggio, Bianca Guaccero è inevitabilmente imbarazzata e lo dimostra immediatamente la sua espressione. Ma non è tutto perché il videomessaggio di Rocco Siffredi funge da assist a Jonathan Kashanian, così arriva anche un retroscena proprio in riferimento alle parole di Rocco Siffredi nel filmato visto in studio. “Quando Rocco mi ha mandato il video, gli ho detto grazie e lui mi fa: “Quando si fa?” e io: “Non so quando andrà in onda” e lui: “No, quando si fa il provino di Bianca Guaccero”. Avresti un futuro nel mondo dell’hard.” ha raccontato la conduttrice di Detto Fatto. “Grazie per la fiducia che mi hai dato, Rocco, oggi guadagno un punto in più”, ha così concluso.



