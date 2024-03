Rocco Siffredi accusato di molestie da una giornalista/ Lui si difende, le presunte chat dopo un’intervista

Rocco Siffredi querelato da una giornalista che lo accusa di molestie sessuali dopo un’intervista. Lo riporta Il Corriere della Sera, secondo cui l’ex attore di film per adulti avrebbe replicato con alcune dichiarazioni in cui si difende e invita la cronista a mostrare “tutte le chat” che sarebbero intercorse tra loro. Lo stesso quotidiano dà conto dei presunti messaggi che la donna avrebbe ricevuto da Rocco Siffredi e poi prodotto a corredo della querela depositata pochi giorni fa a Roma.

Rocco Siffredi, confessione choc sulla morte del fratello Claudio a 12 anni/ "Mamma non si è mai ripresa"

Secondo la ricostruzione della vicenda, la giornalista gli avrebbe chiesto un’intervista in occasione dell’uscita su Netflix di Supersex, la serie dedicata alla storia dell’ex pornodivo, e l’articolo sarebbe stato effettivamente pubblicato scatenando, però, le ire del protagonista per una presunta manipolazione dei contenuti. La giornalista, dal canto suo, avrebbe denunciato di aver subito avances da Rocco Siffredi e nella sua querela avrebbe descritto la sua versione sostenendo che, dopo il primo contatto con lui per chiedere l’intervista, sarebbe seguito “uno scambio di messaggi inizialmente colloquiali e gentili” nel quale l’ex attore le avrebbe inviato anche una foto scaricata dal profilo social della donna accompagnandola con alcuni complimenti: “Non avevamo nessun tipo di confidenza ma non ho dato peso alla cosa perché sono abituata alle lusinghe delle persone che intervisto“, avrebbe dichiarato la giornalista. L’intervista sarebbe stata condotta nella hall di un hotel e registrata, riferisce il quotidiano, con il consenso di Rocco Siffredi. Concluso l’incontro, quest’ultimo, stando alle accuse mosse dalla professionista, le avrebbe inviato il seguente messaggio vocale: “Sei veramente simpatica, troppo carina e bona… te lo posso dire. Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c**** beh… lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po’ particolare. Però te l’ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top“. Poi un altro messaggio: “Il problema è che sono sempre molto sensibile e ho sentito tanto. Quando è arrivata l’amica tua, ciao! Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni“.

Rocco Siffredi/ “Sono stato un uomo oggetto e l'ho pagato a caro prezzo, oggi comandano le donne”

Rocco Siffredi accusato di molestie, lo scontro per l’intervista e la replica dell’ex attore di film per adulti

L’intervista sarebbe stata però oggetto di scontro tra Rocco Siffredi e la stessa giornalista, in particolare per quanto riguarda alcuni contenuti sui quali l’ex attore avrebbe chiesto un intervento dell’ufficio stampa per chiederne la cancellazione. L’autrice avrebbe precisato che si trattava della sbobinatura puntuale di quanto da lui dichiarato, ma avrebbe comunque eliminato la parte contestata prima della pubblicazione. Una volta letto l’articolo, però, Siffredi, secondo la ricostruzione della donna, l’avrebbe ricontattata con i seguenti toni: “Ho letto il tuo articolo e devo dire che quando il destino ti dice di non incontrare quella persona perché è sbagliata, la mia natura mi porta sempre a scoprire perché: non sei una giornalista, sei una approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati ci metti tanto del tuo. Togli di qua perché te l’ha detto il direttore e aggiungi di là. Vabbè, buona vita, woman”. A questo, sempre secondo la giornalista, sarebbe seguita una serie di “volgari allusioni” alla sua vita sessuale.

Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, chi sono i genitori di Lorenzo Tano?/ "Abbiamo avuto paura per lui"

“Pensavo fossi un po’ più carina – le avrebbe detto Rocco Siffredi in un altro messaggio prima di scusarsi – nel comprendere quello che ti ho detto, ti ho parlato della mia intimità ma non come l’hai scritto tu. Hai forzato tutto come se fossi pazzo“, “Per quanto riguarda la parte offensiva ti chiedo scusa come donna ma non lo faccio per evitare la tua denuncia, fai quello che ti senti, no problem“. Poche ore fa Rocco Siffredi, attraverso Il Corriere della Sera, ha risposto fornendo la sua versione dei fatti e rispedendo al mittente le accuse che definisce “infondate” e sostenendo di avere “10 testimoni” per provare che le cose non sarebbero andate come dice la giornalista. “Ha ragione mia moglie quando mi dice che sbaglio a essere gentile con tutti – ha dichiarato Siffredi – quell’intervista mi era stata sconsigliata per i modi insistenti e aggressivi con cui si era presentata la giornalista. Ho scelto io di farla a titolo personale e ora, dopo un unico incontro in pubblico e uno sca**o telefonico per il quale ho chiesto anche scusa, vengo ripagato così. Dovreste fare il suo nome così da far capire a tutti di starne alla larga. Anche io ho conservato i suoi messaggi e la sfido: mostri davvero tutto il contenuto delle chat“. Rocco Siffredi sostiene inoltre che sarebbe stata la cronista a orientare l’intervista su una modalità “non rituale”: “Per tutto il tempo ha fatto allusioni al sesso, spiegando di essere una ‘molto forte a letto’, invitando una amica che festeggiava il compleanno e insistendo perché andassimo a cena. Una provocazione continua: ‘Rocco, tu si che sei un vero uomo’ e cose così“. “Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell’hotel, ho 10 testimoni, ho i testi delle interviste come erano stati scritti. Mi dipingeva come depresso cronico, mi faceva dire cose contro Borghi, che mi interpreta (nella serie tv, ndr) e che non ho mai pronunciato“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA