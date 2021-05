Rocco Siffredi/ “Aiutiamo Alitalia a tenere duro come faccio io”

Anche Rocco Siffredi si è unito alla protesta dei lavoratori Alitalia, in amministrazione straordinaria. Il pornodivo ha fatto un video-appello, pubblicato sulla pagina Facebook “Alitalia Siamo Noi” a pochi giorni dal compleanno della compagnia aerea italiana. Era il 5 maggio del 1947 quando il primo aereo prese il volo sulla tratta Torino-Roma- Catania. “È un periodo un po’ triste, ho girato il mondo in lungo in largo. Mi sono divertito, ma ho fatto divertire anche voi. E immaginate con chi volavo? Con Alitalia”, dice Siffredi, comodamente seduto in poltrona. Nel breve video l’attore ricorda la professionalità dei piloti e degli assistenti di volo che ha incontrato nei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo: “La maggior parte delle volte era team Alitalia, piloti, steward e soprattutto le bellissime e simpaticissime hostess”.

Lo scorso 5 maggio Alitalia ha compiuto 74 anni, compleanno festeggiato con un flashmob a piazza del Popolo organizzato da 1000 lavoratori della compagnia aerea. I dipendenti della compagnia hanno rivolto un appello alle tante personalità che hanno accompagnato in volo affinché il governo si impegni a salvare la compagnia nel difficile negoziato con l’Unione Europea che vorrebbe imporre anche la cancellazione del marchio. Rocco Siffredi ha accolto l’appello dei lavoratori della compagnia aerea e con il suo video sui social ha voluto confermare il suo sostegno alla compagnia aerea con cui ha volato per tanti anni: “Dobbiamo aiutare Alitalia a continuare a volare. Non è un bel periodo. E ha aggiunto, con la sua pungente ironia: “Io ho sempre tenuto duro, continuo a tenere duro, Alitalia tieni duro. Ma soprattutto aiutiamo tutti insieme Alitalia a tenere duro”.

