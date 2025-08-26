Rocco Siffredi replica a Malena: "Quando lei si divertiva nel nostro mondo io c'ero"

Tensione tra Rocco Siffredi e Malena, l’attore a luci rosse e la celebre ex attrice si sono scambiati una serie di colpi negli ultimi giorni, dimostrando gli attriti già emersi qualche mese fa. Questa volta è stato il regista a tuonare contro la collega con la quale ha avuto modo di lavorare in più occasioni, Rocco Siffredi ha risposto alle recenti esternazioni di Malena senza fare troppi giri di parole, ma cercando di andare dritto al punto:

“Malena aveva sdoganato questo mondo, poi ha avuto il rigetto e anziché dire: impariamo l’arte e mettiamola da parte, ha detto quelle cose. Un uomo non direbbe mai “che schifo”. Eppure, quando si divertivano, io c’ero. Perché non ricordare anche la spensieratezza?“ ha detto sull’attrice che da ormai diverso tempo ha ripudiato il suo mestiere. Vedremo se Malena, tornata di recente a parlare di Rocco Siffredi, si concederà una nuova esternazione sull’attore e regista hard.

Rocco Siffredi e il commento sulla questione Mia moglie

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione riguardante il gruppo Mia moglie, una pagina Facebook dove diversi uomini postavano foto delle rispettive moglie a loro insaputa. Un caso divenuto ben presto mediatico, e anche Rocco Siffredi, intervistato sulle colonne del Corriere della sera, ha detto la sua sull’argomento divenuto ormai capillare:

“Segno questo che i rapporti sono cambiati. Lo considero un gioco sopra le righe, ma pur sempre un gioco virtuale. Una goliardata maschilista. Non ci vedo nessuna cattiveria terrificante, il mondo è pieno di scambisti” il pensiero del regista e attore sulla delicata questione.

