Rocco Siffredi “Belen Rodriguez? Tutti vogliono chiav*rla”/ “Ma innamorarsi di lei..”

Rocco Siffredi parla di Andrea Iannone e di Belen Rodriguez spiegando quanto sia difficile stare accanto ad una donna bellissima come lei. In un’intervista rilasciata ai microfoni di “Mowmag”, Siffredi ha parlato del dramma sportivo che sta vivendo Andrea Iannone il cui nome, per diverso tempo, ha occupato le prime pagine dei giornali di gossip per la sua storia con Belen Rodriguez. Un rapporto bello, iniziato dopo la prima rottura tra Belen e Stefano De Martino e che avrebbe lasciato, a detta di Siffredi, il segno su Iannnone. «Lui si è proprio rovinato», ha detto Siffredi riferendendosi alla squalifica di quattro anni che gli è stata inflitta e che è un duro colpo per la carriera del campione di motociclismo.

ROCCO SIFFREDI: “INNAMORARSI DI BELEN RODRIGUEZ E’ DURA”

Senza giri di parole, schietto e diretto, Rocco Siffredi, nell’intervista rilasciata a “Mowmag” spiega quanto sia difficile innamorarsi di una donna bella e corteggiata come Belen Rodriguez. : «Ci vuole una patente molto più importante perché quella costa, è difficile da gestire… Ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belén. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio», ha spiegato l’attore. Secondo Siffredi, gestire un rapporto con la showgirl argentina, oggi fidanzata con Antonino Spinalbese, sarebbe molto impegnati. «Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia**re con Belén, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belén non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!», ha concluso Siffredi.



