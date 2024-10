Rocco Siffredi, chi è e carriera: la curiosa origine del nome d’arte

Nella prima puntata settimanale de La volta buona, in onda oggi pomeriggio, a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo su Rai 1 ci sarà un ospite d’eccezione: Rocco Siffredi. L’occasione è dunque quella per ripercorrere la sua lunga carriera attoriale, ma che lo vede operare anche come regista e produttore. Originario di Ortona, classe 1964, Rocco Siffredi è lo pseudonimo di Rocco Antonio Tano e trae ispirazione dal cinema: il suo nome d’arte è infatti ispirato al personaggio di Roch Siffredi, protagonista del film del 1970 di Jacques Deray Borsalino e interpretato da Alain Delon.

Rosa Caracciolo, chi è la moglie di Rocco Siffredi/ "All'inizio non è stato facile per i pregiudizi…"

La carriera di Rocco Siffredi ha inizio nel 1984, anno in cui incontra il produttore francese Gabriel Pontello in un locale a luci rosse e che lo individua subito come potenziale attore, facendolo debuttare nel cinema pornografico nel film Belle d’amour. Dopo aver temporaneamente abbandonato l’attività cinematografica per due anni, dedicandosi all’attività da modello a Londra, torna sui set a luci rosse e nel 1987 recita nel suo primo film italiano, il celebre Fantastica Moena accanto a Moana Pozzi.

Rocco Siffredi a Verissimo: "Mia moglie Rosa Caracciolo mi ha lasciato libertà"/ "Amo la famiglia"

Rocco Siffredi, la carriera a luci rosse e le esperienze televisive

In carriera Rocco Siffredi ha recitato anche nelle pellicole Romance (1999), Amorestremo (2001) e Pornocrazia (2004) annoverate tra le più celebri del suo percorso professionale. Negli anni l’attore si è distinto anche sulla scena internazionale e, alla carriera attoriale, ha aggiunto anche quella da regista e produttore di film per adulti: ha infatti creato la Rocco Siffresi Production, una propria casa di produzione, oltre all’accademia Rocco Siffredi Academy per far crescere i giovani talenti.

Ma Rocco Siffredi negli anni è diventato famoso anche in televisione: nel 2013 è stato ospite a Sanremo nell’esibizione di Elio e le Storie Tese, mentre nel 2015 ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi. Inoltre negli ultimi anni ha incrementato le sue partecipazioni televisive: nel 2021 e 2022 ha preso parte a Name That Tune, mentre nel 2023 è stato concorrente sia di Non sono una signora sia de Il mercante in fiera.

Rocco Siffredi, chi è: "Sono stato in profonda crisi"/ "Alain Delon ha provato il mio dolore"