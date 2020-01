Rocco Siffredi contro Max Felicitas/ “Non è etero, se lo metti con 10 uomini ha…”

Max Felicitas è etero o bisessuale? A insinuare il dubbio è Rocco Siffredi che, in una recente Q&A con i fan su YouTube, ha parlato del pornostar emergente facendo una sorta di outing al suo posto. «Vi dico solo questo, ed è tutta verità. Quando metti Max Felicitas con dieci uomini è a ca..o duro, invece se lo metti con tre super fighe è a ca..o moscio. Adesso, a voi pensare come è e chi è Max Felicitas». La teoria di Rocco Siffredi è dunque semplice, quanto chiara: quando si tratta di girare film porno, il giovane attore hard si trova più a suo agio, per così dire, con gli uomini, mentre con le donne deve “impegnarsi” di più. E questo per Rocco Siffredi, famoso in tutto il mondo con la sua carriera nel mondo hard, ha una ragione sola e riguarda l’orientamento sessuale del ragazzo. Ma rispondendo alle domande dei fan Rocco Siffredi ha evidenziato un altro aspetto importante di questa vicenda.

ROCCO SIFFREDI “MAX FELICITAS NON È ETERO, FINGE DI ESSERLO”

Perché Max Felicitas non dovrebbe dire apertamente di preferire gli uomini alle donne? Se fosse davvero così, ovviamente. Rocco Siffredi, che ha espresso la sua teoria in merito, si è dato anche una spiegazione alla luce della sua esperienza nel settore. «Che lui oggi abbia capito che è meglio dire che gli piace la fi..a perché deve guadagnare soldi è giusto, ma la verità è questa: lui non è un vero pornostar, ma è stato molto bravo a farvelo credere». Nel video in questione Rocco Siffredi ci tiene a precisare che non si tratta di un attacco nei confronti di Max Felicitas, la sua non è dunque una cattiveria. «Dico solo la verità», ha aggiunto Siffredi. Ma siamo certi che queste dichiarazioni non cadranno nel vuoto. In molti attendono già la replica di Max Felicitas, nel frattempo non mancano critiche riguardo le esternazioni di Rocco Siffredi. In molti gli fanno notare che le performance del giovane sono “soddisfacenti”.

