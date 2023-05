Rocco Siffredi distrugge Fedez: “Sinistroide arricchito”/ “Va a sbafo ovunque ma quando c’è da cacciare…”

Rocco Siffredi replica a Fedez e lancia pesanti stoccate: “Ha bisogno di farsi pubblicità”

Botta e risposta al veleno quello che vede protagonisti Fedez da una parte e Rocco Siffredi dall’altra. L’attore e regista hard ha replicato alle accuse che il celebre rapper gli ha lanciato dopo aver svelato il suo rifiuto a partecipare a una puntata di Muschio Selvaggio. “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”, ha fatto sapere Fedez, portando dunque alla luce il motivo del ‘no’ di Siffredi all’ospitata.

Fedez, richiesta hot a Chiara Ferragni "Mi tocchi le pall*"/ Doppi sensi al bowling..

Contattato al telefono per il magazine MOW, Rocco Siffredi ha replicato a tono alle dichiarazioni di Fedez, facendo a sua volta pesanti critiche. “Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… ma se ne vada… dove dico io!”, ha tuonato l’attore hard.

Fedez: retroscena su Maria De Filippi/ Intervista saltata a Muschio Selvaggio per…

“Fedez va a sbafo ovunque, ma quando c’è da cacciare un euro…”: l’attacco di Siffredi

Rocco Siffredi non si è fermato qui. Anzi, contro Fedez ha continuato con tono sarcastico: “Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese… ma gratis”. Così ha aggiunto: “Lo so perché una era la villa di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?”. Insomma, Siffredi rimanda le accuse al mittente e conclude con un’ultima stoccata al rapper: “Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i… ‘comunisti col rolex’? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.

LEGGI ANCHE:

Fedez, piange per The Ferragnez 2/ Prima puntata in ospedale: "Le autoriprese? l'ho fatto per me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA