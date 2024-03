Rocco Siffredi e Alisa Toaff, pace a Le Iene dopo denuncia per molestie/ “Ho fatto male anche a mia moglie”

La guerra tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff finisce a Le Iene. Il programma di Italia 1 ha fatto incontrare l’attore porno con la giornalista che lo ha denunciato nei giorni scorsi per molestie. A mediare tra i due è stata l’inviata Roberta Rei, che prima ha incontrato il divo hard per chiedergli conto di quanto accaduto. Ai suoi microfoni, Rocco Siffredi ha ammesso di aver usato brutte espressioni contro la giornalista, pur prendendo le distanze dalle accuse. «Molestie, cioè mandare a fan*ulo qualcuno è una molestia? È l’unica domanda. Non sto dicendo che ho fatto una bella cosa, ma mandare a fan*ulo qualcuno è una molestia?».

L’attore rimarca di aver chiesto scusa ad Alisa Toaff: «Io le ho anche detto “Ti chiedo scusa perché purtroppo sono entrato in un periodo di stress e di crisi”, ma più di così cosa devo fare?». A questo punto l’inviata de Le Iene gli ha fatto notare che le scuse sono state rivolte alla donna, non alla giornalista, circostanza che lo stesso pornodivo ha ammesso. La trasmissione nelle anticipazioni rivela che il confronto con Alisa Toaff è stato voluto fortemente dallo stesso Rocco Siffredi ed è avvenuto davanti all’inviata per ribadire le scuse e chiarire definitivamente con la giornalista.

IL CHIARIMENTO A LE IENE TRA ROCCO SIFFREDI E ALISA TOAFF

Alisa Toaff ha confermato il chiarimento a Le Iene, riconoscendo che «è stato un errore» e che è stata male come la moglie di Rocco Siffredi. «Io voglio precisare: Rocco non mi ha mai toccata fisicamente. A me quello che mi ha spinto a denunciare sono stati gli ultimi due vocali, li ho trovati gravi, sessisti e comunque denigranti nei confronti di me stessa, sia come professionista che come donna». La giornalista ha raccontato a Le Iene di essere stata male anche per gli attacchi degli hater e per gli insulti antisemiti ricevuti. «Rocco è una persona forse istintiva, simpatica e quei due insulti però mi hanno veramente ferita e allora mi sono arrabbiata. Punto».

Dal canto suo, Rocco Siffredi ha spiegato: «Senti, più che dirti che tutto dipende dalla mia testa, può darsi che sia instabile, può darsi che come hai detto tu sia depresso, può darsi che abbia dei problemi, ma non mi va di curarmi, non mi va di prendere antidepressivi perché penso di essere più forte della depressione, è la verità». Lo stesso attore porno ha riconosciuto davanti ad Alisa Toaff di avere dei problemi: «Però evidentemente qualcosa non va e quindi la cosa migliore da fare è fare un passo indietro, cercare di ritrovare me stesso. Maleducazione, il non rispetto, ma soprattutto il problema più grande è che ho fatto, con un insulto, due insulti: ho fatto male a due donne perché mia moglie è stata male».

LO SFOGO DI ROCCO SIFFREDI: SCOPPIA A PIANGERE…

Rocco Siffredi dopo il confronto con Alisa Toaff si è lasciato andare prima alla commozione, poi ha avuto uno scatto d’ira, infatti ha dato un calcio e una manata contro il muro per poi andare a piangere in bagno. Una reazione che ha sorpreso e imbarazzato la giornalista e l’inviata de Le Iene. La prima ha raggiunto l’attore che piangeva a dirotto. «Perché sono un co*lione. Mia moglie è la persona più importante che ho. Vedere i miei figli che dicono “Papà sei un co*lione. Quando lo capisci che ti amiamo? Quando lo capisci?” Vedere mia moglie è così, perché e tu… Io non so come spiegare», lo sfogo del divo dell’hard, che rivela di aver avuto problemi in famiglia. «Mi dispiace vedere quello che ho combinato a te e quello che ho combinato a mia moglie e ai miei figli».

Alla fine, la giornalista ha spiegato a Le Iene di aver capito che questa vicenda ha fatto male a entrambi e che Rocco Siffredi ha capito i suoi errori e li ha ammessi. «Per me si risolve qui, ci siamo chiariti. Mi ha chiesto scusa, io accetto le scuse per me finisce qui la questione. Voglio essere chiara, mi dispiace pure per tua moglie che ci è finita di mezzo. Io so che stata male perché mi sono trovata improvvisamente sbattuta sui giornali», ha concluso Alisa Toaff.











