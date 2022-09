Rocco Siffredi “Francesco Totti ancora innamorato”/ “Ilary Blasi calcolatrice”

Rocco Siffredi e l’intervista di Francesco Totti: “Atto di coraggio e amore“

Nel turbinio di commenti sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si è elevata anche la voce di un amico dell’ex calciatore: Rocco Siffredi. L’attore ha voluto dire la sua dopo l’intervista bomba del Pupone al Corriere della Sera, cercando di giustificarlo e spiegando i presunti motivi per cui si sia lasciato andare a simili dichiarazioni. “So che è una persona estremamente sincera. Il suo è stato un atto di coraggio e amore” rivela in un’intervista a Mow.

Secondo il suo punto di vista, non è un tradimento a mettere a rischio la stabilità di un amore così forte e longevo come quello che ha vissuto la coppia: “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia“. E aggiunge: “Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip“.

Rocco Siffredi stronca Ilary Blasi: “Persona fredda e calcolatrice“

L’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera è stata l’occasione per vuotare il sacco e rivelare alcuni inediti retroscena sulla separazione da Ilary Blasi. Come i presunti tradimenti da parte di lei con un misterioso ragazzo milanese, che il gossip indica come tal Cristiano Iovino. Tuttavia Rocco Siffredi, sempre per Mow, spiega come un tradimento non dovrebbe in alcun modo scalfire una storia d’amore: “È surreale, qualcosa che dovrebbe essere sorpassato. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…“.

L’attore ritiene che a manifestare più orgoglio che sensibilità sia Ilary Blasi, alla quale non risparmia critiche: “Conosco Francesco, lo ripeto, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice“.











